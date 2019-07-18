شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى الذكرى الـ50 لهبوط أبولو 11.. خريطة 3D لاستكشاف القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إصدار خريطة تفاعلية ثلاثية الأبعاد، تكشف التفاصيل الخفية للهبوط على سطح القمر، احتفالا بالذكرى الخمسين لهبوط مركبة أبولو 11 التاريخية.

ووفقا لما نقله موقع "ديلى ميل"، تساعد هذه الخريطة المستخدمين على تخيل أين مكان "نيل أرمسترونج" و "إدوين بوز ألدرين"، جنبا إلى جنب "مايكل كولينز" عند تنظيم واحدة من أكثر الإنجازات المذهلة فى تاريخ البشرية ، عند هبوط سفينة الهبوط "إيجل" يوم 20 يوليو 1969.





يعتقد أن حوالى 600 مليون شخص قد تابعوا البث المباشر لـ Apollo 11 وقتها، والآن يمكن استبدال أجهزة التليفزيون التقليدية بالخريطة الجديدة، حيث يتيح الرسم الذى طورته شركة Esri UK باستخدام بيانات من ناسا، للمستخدمين اتباع الطرق المختلفة التى اتخذها رواد أبولو بجميع المهام الناجحة للبرنامج، أدت إلى وصول 12 رجلا إلى سطح القمر.

Advertisements فى كل موقع هبوط، يتم الاشارة بالخريطة إلى وحدات الهبوط وعربات القمر والعاكسات والمعدات التجريبية، إذ كانت Apollo 11 هى أول مهمة تضع البشر على سطح القمر، حيث كان كلا من "نيل أرمسترونج" و "إدوين بوز ألدرين" يشرفان على السطح، بينما قام "مايكل كولينز" بقيادة المركبة الفضائية المدارية بنفسه.

وتعد أبولو 11 تتويجا لعقد من الجهد الهندسى والابتكار العلمى الذى قاده سباق الفضاء الشهير بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هذه الرحلة بإلهام من الرئيس الأمريكى "جون كينيدى" الذى حدث شعبه خلال فترة الستينيات من القرن الماضى على الصعود للقمر، وكان له خطاب شهير فى جامعة "رايس" بولاية "تكساس"، حيث قال: "نختار الذهاب إلى القمر فى هذا العقد ونفعل الأشياء الأخرى ليس لأنها سهلة ولكن لانها صعبة، ولأن هذا الهدف سوف يعمل على تنظيم وقياس طاقتنا ومهاراتنا، لان هذا التحدى الذى نحن على استعداد لقبوله، هذا هو التحدى الذى لا نريد تأجيله، هذا هو التحدى الذى نعتزم الفوز به".





وقد كرمت وكالة الفضاء الرئيس بعد وفاته بتحقيق هدفه والتمسك بخطته الزمنية المحددة.