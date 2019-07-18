شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدينة أوكلاند الأمريكية تحظر استخدام تقنية التعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت مدينة أوكلاند قانونًا أمس يحظر استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه، لتصبح ثالث مدينة أمريكية تمنع استخدام هذه التقنية.

وفقاً لما ذكره الموقع Engadget، كتبت ريبيكا كابلان رئيسة مجلس المدينة فى خطاب يوصى فيه بالحظر:"تكنولوجيا التعرف على الوجوه تعرض سكان أوكلاند للخطر بأن يكونوا أقل أمانًا، لأن تحديد هوية الأفراد قد يؤدى إلى سوء استخدام القوة والسجن الخاطئ والاضطهاد القائم على الأقليات".

على الرغم من أن قسم شرطة أوكلاند لا يستخدم حاليًا تقنية التعرف على الوجه فى كاميرات الجسم، إلا أن قائد الشرطة آن كيركباتريك نصح بعدم فرض حظر كامل، بينما أشارت كابلان إلى بحث بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والتقنية الذى وجد أن أنظمة التعرف على الوجه لديها معدلات خطأ أعلى عند تحديد الإناث والأقليات.

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