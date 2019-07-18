شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطلق خاصية لإخفاء الردود لمنح المستخدمين مزيداً من التحكم فى المحادثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستتمكن قريبًا من إخفاء الردود بالمحادثات على تويتر، والتى تكون بطبيعتها مسيئة أو بغيضة أو عنصرية، حيث تقوم منصة التغريدات باختبار خاصية تسمى "إخفاء الردود" بدءًا من المستخدمين فى كندا، ليتم طرحها فيما بعد على مستوى العالم.



نقلاً عن موقع Gadget الهندى، لا تتشابه هذه الميزة مع زر الحذف، إذ يخفى الردور خلف أيقونة، مع إعطاء متابعينك الفرصة لرؤية الردود المخفية من خلال الضغط على الأيقونة وعرضها.

وقال تويتر: "نحن نختبر ميزة لإخفاء الردود من المحادثات، وستكون هذه التجربة متاحة للجميع فى جميع أنحاء العالم ، ولكن فى هذا الوقت، يمكن فقط للأشخاص فى كندا إخفاء الردود على تغريداتهم".

سيتم إخفاء الردود من المحادثة الرئيسية للجميع خلف أيقونة جديدة، طالما أنه لم يتم حذفه أو ليس من حساب مع التغريدات المحمية، فلا يزال بإمكان الجميع التفاعل مع الرد المخفى عن طريق الضغط على الأيقونة لعرضه حيث أن الهدف من تويتر هو إجراء محادثات صحية على نظامه الأساسي.