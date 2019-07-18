شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون صينيون يطورون تقنية لتوليد الطاقة من الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور مجموعة من الباحثين فى جامعة هونج كونج الصينية مؤخراً تكنولوجيا يمكنها تشغيل أجهزتك عن طريق المشى.

وشرح الباحثون أن الطاقة فى الركبة يمكن أن تولد 1.6 ميكروواط من القوة، وهذه الطاقة تكفى لتشغيل أجهزة المراقبة الصحية وأجهزة GPS .

ووفقاً لما ذكره المؤلف وى هسين لياو، الأستاذ فى قسم الهندسة الميكانيكية: "أجهزة GPS ذاتية التشغيل ستجذب انتباه مستلقى الجبال".

استخدم العلماء مادة "مايكروفيبر" الذكية والتى تولد الطاقة عن طريق أى نوع من الإنحناء الذى تواجهه، وذلك لإنشاء آلية، على غرار ما يدفع المحرك، لذا قاموا بارفاق الجهاز بالركبة بسبب الحركة الكبيرة لمفصل الركبة مقارنة بمعظم المفاصل البشرية الأخرى.

Advertisements

وبفضل الانحناءات التى تحدث عندما يسير مرتدى هذه المادة، ففى كل مرة تنثنى فيها الركبة ينحنى الجهاز ويولد الكهرباء، وهذا يعنى أنه يمكن الحصول على الطاقة الميكانيكية الحيوية من خلال الحركة الطبيعية للركبة البشرية.



ويزن النموذج الأولى 307 جرام فقط (0.68 رطل) وتم اختباره على الأشخاص الذين يمشون بسرعات تتراوح من 2 إلى 6.5 كيلومتر فى الساعة (حوالى 1 إلى 4 أميال فى الساعة )، وقارن الباحثون أنماط تنفس مرتدى بالجهاز وبدونه، وقرروا أن الطاقة اللازمة للمشى لم تتغير، مما يعنى أن الجهاز يولد الطاقة دون أى تكلفة على الإنسان.