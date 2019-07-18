Elon Musk يريد وضع أجهزة الكمبيوتر في أدمغتنا

فاطمة أيت طالب - دبي - أحد التحديات التي تواجه الأشخاص المصابين بالشلل التام هو قدرتهم على التحرك. على الرغم من الجهود التي بُذلت لإنشاء أجهزة يمكن التحكم فيها باستخدام أدمغتنا، فإن شركة Neuralink التابعة لشركة Elon Musk تأمل في اتخاذ خطوات إلى الأمام عن طريق زرع أجهزة الكمبيوتر بالفعل في أدمغتنا.

وسيتم ذلك عن طريق ” خياطة ” خيوط مرنة في أدمغتنا. يبلغ مقاس هذه الخيوط ربع قطر الشعر البشري حيث يمكن للمستشعرات المدمجة فيها التقاط المعلومات وإرسالها إلى جهاز الاستقبال ونقل البيانات لاسلكيًا. أحد أهداف الشركة هو أنه في نهاية المطاف، قد ينتج عن هذا تحسين وظائف الدماغ بشكل كبير مما يسمح للمرضى الذين قد يعانون من تلف في الدماغ أو إعاقات أخرى بالتحكم في الأجهزة.

لدى الشركة أيضًا هدف طويل الأمد يشبه ما نراه في أفلام الخيال العلمي، ويتمثل هذا الهدف في ربط الدماغ بالذكاء الإصطناعي، مما يسمح للبشر بالإندماج مع الذكاء الإصطناعي. ووفقا للسيد Elon Musk، فقد صرح بالقول : ” يمكن أن يكون لدينا خيار الإندماج مع الذكاء الإصطناعي بشكل فعال. بعد حل مجموعة من الأمراض المرتبطة بالدماغ، هناك تخفيف للتهديد الوجودي للذكاء الإصطناعي “.

تقوم الشركة حتى الآن بإختبار التقنية على الفئران، ولكن شركة Neuralink تهدف إلى البدء في إجراء الإختبارات على البشر في العام المقبل، على الرغم من أنها لم تبدأ بعد عملية الحصول على مصادقة إدارة الأغذية والأدوية لبدء تلك الإختبارات. نتخيل أن الأمر ربما يستغرق بعض الوقت قبل أن نتمكن من ” ترقية ” أدمغتنا والإندماج مع الذكاء الإصطناعي، ولكن هذا يبدو واعدًا إلى حد ما.