الهاتف Asus ROG Phone 2 يظهر في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نعلم بالفعل أن Asus ROG Phone 2 سيكون أول هاتف ذكي يتم شحنه مع المعالج +Snapdragon 855 الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا. في الواقع، لقد حصلنا أيضًا على بعض الصور لهذا الهاتف، والآن تم رصد هذا الهاتف يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على بعض مواصفاته التقنية.

ظهرت أربع طرازات من الهاتف Asus ROG Phone 2 تحمل الأسماء الرمزية ASUS_I001DA و I001DB و I00DC و I00DD على موقع هيئة الإتصالات الصينية. تبلغ أبعادها 170.99 × 77.6 × 9.78 ملمتر، وقد تم تحسين التصميم قليلاً عن طراز العام الماضي.

Advertisements

في الواجهة الأمامية، هناك شاشة بحجم 6.59 إنش والتي ستوفر معدل تحديث يبلغ 120Hz. تبدو الحواف العلوية والسفلية نحيفة جدًا وستضم مكبرات صوت ستيريو مزدوجة. يؤكد عدم وجود مستشعر بصمات الأصابع في الخلف أن الهاتف Asus ROG Phone 2 سيضم هذا المستشعر في الشاشة. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فسوف يضم الهاتف Asus ROG Phone 2 كاميرتين جنبا إلى جنب مع فلاش LED.

وفيما يخص البطارية، فالهاتف Asus ROG Phone 2 سيضم بطارية بسعة 5800mAh، وهي البطارية التي يجب أن تكون كافية لتشغيل جلسات اللعب الطويلة. ومن المتوقع أيضًا أن يدعم الهاتف Asus ROG Phone 2 الشحن السريع بقوة 30W.