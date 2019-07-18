بعد شاشات 4K، شركة Sony تستعد على الأرجح لإطلاق هاتف جديد مزود بشاشة 5K

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة Sony تعمل على هاتف ذكي يضم شاشة بدقة 5K يحمل الإسم الرمزي Sony J8220، وهو الهاتف الذي يُطلق عليه حاليًا إسم Xperia 1R. قد يكون هذا هو الهاتف Xperia 2 الذي سمعنا عنه مؤخرًا. في حين أن التصميم لن يتغير في الغالب عن Xperia 1، فإن التقارير التي لمحت إلى قدومه مع شاشة أصغر بحجم 6.1 إنش تبدو أكثر غرابة الآن.

تبلغ الدقة التي تم رصدها في ملف UAProf الآن نحو 5040×2160 بكسل. وبغنى عن القول، فنسبة العرض على الإرتفاع لهذه الشاشة يبلغ 21:9. وعلى سبيل المقارنة، فشاشة 6.5 إنش التي رأيناها في الهاتف Xperia 1 جاءت بدقة 3840×1644 بكسل. وبالتالي، هذا يعني أن شاشة 5K الجديدة ستملك بكسلات أكثر بنسبة 70%.

كثافة البكسلات في شاشة 5K الجديدة سترتفع من 643 بكسل في كل إنش إلى 899 بكسل في كل إنش. وعلى سبيل المقارنة، فخوذة الواقع الإفتراضي HTC Vive Pro تحتوي على شاشات تمتاز بكثافة بكسلات تبلغ 615 بكسل في كل إنش علمًا أن هذه الشاشات تقف على بعد بوصات من عينيك. تضمين شاشة بدقة 5K في هاتف ذكي هو أمر مبالغ فيه، وخاصة إذا علمنا أن هواتف Xperia أغفلت الواقع الإفتراضي حاليًا.

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لذلك، يتعين علينا أن نرى ذلك لتصديقه. أيضًا، هناك عدد قليل من الطرازات الأخرى قيد التطوير، وهي تشمل Sony J8210 و Sony J8010 و Sony J8270. وعلى الأرجح، هذه الطرازات ليس سوى الإصدارات الإقليمية من الهاتف Xperia 1R الأصلي.