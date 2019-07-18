سامسونج تقدم 7 نصائح مميزة لتصوير أفضل اللقطات الصيفية بإستخدام الهاتف Galaxy S10

فاطمة أيت طالب - دبي - يواصل الهاتف Galaxy S10 عمله للحصول على لقب هاتف السنة، وأحد الأسباب هو الكاميرا الخلفية الثلاثية. نشرت شركة سامسونج للتو سبع نصائح ” رائعة ” لإلتقاط أفضل الصور والفيديوهات في فصل الصيف.

يحتوي الهاتف Galaxy S10 على ثلاث كاميرات في واجهته الخلفية بحيث تضم الكاميرا الرئيسية مستشعر بدقة 12 ميغابكسل مع فتحة متغيرة، في حين تمتاز الكاميرا المقربة بدقة 12 ميغابكسل وبتقريب بصري يبلغ 2x، والكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل. هناك أيضًا كاميرا في الأمام بدقة 10 ميغابكسل تضم عدسة بفتحة 1.9 وتقنية Dual Pixel PDAF.

كل هذه المواصفات تبدو رائعة من الناحية النظرية، ولكنها ستبدو أفضل إذا كنت تعرف بالفعل كيفية الإستفادة منها. تقترح شركة سامسونج إلتقاط صور للشاطئ بإستخدام Live Focus، وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على لمسة فنية مختلفة. ويمكنك أيضًا الإستمتاع بالخط الساحلي بالكامل والحصول على المزيد من السماء الزرقاء في صورك بإستخدام العدسة الواسعة الزاوية.

تفتخر شركة سامسونج حقًا بالإستقرار المميز لكاميرا هاتفها الرائد الحالي، وبفضل ميزة Super Steady، يمكنك السير في الطريق وإلتقاط مقاطع الفيديو دون إهتزاز، مما يجعلها تستحق المشاهدة في وقت لاحق. النصيحة التالية تدور حول إلتقاط صور السلفي.

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وصلت سلسلة هواتف Galaxy S10 Series مع أوضاع قابلة للتخصيص بحيث يمكنك إختيار أحد تلك الأوضاع في الإعدادات. أحد هذه الأوضاع هو Instagram Mode الذي يسمح لك بإلتقاط صورة ومشاركتها مباشرة على شكل قصة أو في حسابك على شبكة إنستاجرام. هناك أيضًا الوضع الليلي Night Mode الذي يسمح لك بإلتقاط صور واضحة في البيئات المظلمة والمنخفضة الإضاءة.

تتوفر معظم الميزات في الكثير من الهواتف الأخرى، لذلك خذ نصائح سامسونج وقم بتطبيقها على الهاتف الذكي الخاص بك حتى لو لم يمكن من صنع الشركة الكورية الجنوبية، فأنت بعد كل شيء لست بحاجة إلى شراء Galaxy S10 للحصول على صيف ممتع.