هكذا ستبدو تصاميم هواتف iPhone الثلاثة القادمة في شهر سبتمبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي -

مع إقترابنا من شهر سبتمبر، بدأت الشائعات المرتبطة بـ iPhone أكثر تناسقًا. ويأتي التسريب الأحدث من متجر Mobile Fun البريطاني الذي حصل على ثلاث دمى تمثل كل iPhone XS 2019 و iPhone XS Max 2019 و iPhone XR 2019.

تم تصنيع هذه الدمى في الصين وهي تجسد التصاميم شبه النهائية للهواتف الذكية الثلاثة المذكورة آنفا. وفي الفيديو أعلاه، ستشاهد مقارنة سريعة لكافة هذه الطرازات الثلاثة ورؤية التصميم الجديد لوحدات الكاميرا التي تتخذ شكل المربع في هذه الهواتف الذكية الثلاثة.

وبغض النظر عن تصميم الواجهة الخلفية، فهذا التسريب الجديد يكشف لنا كذلك أن جميع هواتف iPhone الثلاثة القادمة في وقت لاحق من هذا العام ستمتاز بنفس أحجام هواتف iPhone الثلاثة الحالية، على الرغم من الإختلاف في تصميم وعدد الكاميرات في الخلف. وعلى ذكر ذلك، فسوف يأتي الهاتفين iPhone XS 2019 و iPhone XS Max 2019 مع ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية، في حين سيضم الهاتف iPhone XR 2019 كاميرتين فقط.

الشيء الآخر الملاحظ في هذه الكاميرات الخلفية هو أنها تمتاز بنتوء مضاعف. بالإضافة إلى نتوء المربع الذي يضم الكاميرات الثلاثة، فيبدو أن شركة آبل قررت رفع كل عدسة فوق المربع البارز أصلاً. هذا تصميم مثير للإهتمام ونتساءل عما إذا كانت شركة آبل قد قررت تحرير المساحة خلف الكاميرا عن قصد أو ما إذا كان هذا مجرد تغيير جمالي بحت. وبطبيعة الحال، هذه الدمى التي تظهر في الفيديو أعلاه قد لا تعكس التصميم النهائي لهواتف iPhone القادمة في وقت لاحق من هذا العام. عمومًا، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة جدًا قبل أن نتأكد من كل شيء، فمن المرجح أن يتم الإعلان رسميًا عن هواتف آبل الجديدة في أوائل شهر سبتمبر المقبل.