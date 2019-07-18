إنستاجرام تقوم الآن بإخفاء عدد الإعجابات في المنشورات في المزيد من البلدان

فاطمة أيت طالب - دبي - في كندا، كانت شبكة إنستاجرام تختبر إخفاء عدد الإعجابات في المنشورات حتى يتمكن المالك فقط من رؤيتها. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت شبكة إنستاجرام الآن بتوسيع نطاق التجربة لتشمل العديد من البلدان الجديدة بما في ذلك إيرلندا وإيطاليا واليابان والبرازيل وأستراليا ونيوزيلندا. عادة ما تستخدم الإعجابات كمقياس لمقارنة المنشورات مع بعضها البعض، وكذلك لقياس الشعبية الذاتية.

وبخصوص هذا الموضوع، صرحت شبكة إنستاجرام بالقول : ” نحن نختبر هذا لأننا نريد أن يركز متابعيك على الصور ومقاطع الفيديو التي تشاركها، وليس على عدد الإعجابات التي تتلقاها “.

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وكانت شبكة إنستاجرام في الأونة الأخيرة بإطلاق تدبير جديد لمكافحة التنمر والمضايقات على شبكتها الإجتماعية من خلال الإستعانة بالذكاء الإصطناعي للتعرف على التعليقات المسيئة التي يتم كتابتها من قبل المستخدمين لتحذيرهم بشأن ما إذا كانوا يرغبون فعلاً بنشر تلك التعليقات مما يجعل المعلق يعيد التفكير مجددًا في التعليق.

وعلاوة على ذلك، فقد قامت شبكة إنستاجرام كذلك بإطلاق ميزة أخرى تدعى التقييد ” Restrict “. عندما تستخدم هذه الميزة على أحد المستخدمين، سيكون هو الوحيد الذي يرى تعليقاته بعد نشرها ولن يكون لديه أي فكرة أن الآخرين لا يشاهدونها. وتسمى هذه الطريقة ” حظر الظل “، وهي تمنع الشخص من إتخاذ تدابير مضادة ضد الحظر لأنه ليس لديه فكرة أنه تم حظره. تمنع ميزة التقييد ” Restrict ” أيضًا هذا الشخص من رؤيتك عندما تكون متصلاً أو إذا كنت قد قرأت رسائله المباشرة.