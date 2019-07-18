انستغرام يبدأ بإخفاء عدد 'اللايكات'!

بدأت خدمة “إنستغرام Instagram” في إخفاء ميزة “الإعجابات” على منصتها، اليوم الخميس، قائلة إنها تريد تخفيف الضغط على المستخدمين، بعد انتقادات حول آثارها السلبية على الصحة العقلية.

وتفيد تقارير TechCrunch اليوم بأن Instagram سيخفي الآن عدد الايكات التي تحصل عليها البوستات في ستة بلدان بدءًا من اليوم وتنضم هذه الدول الستة إلى كندا التي تتبع اختبارًا أوليًا تم إطلاقه في كندا في شهر مايو (ماي) الماضي.



-أيرلندا

-إيطاليا

-اليابان

-البرازيل

-أستراليا

-نيوزيلندا

وقالت "ميا جارليك" مديرة السياسة لدى فيسبوك أستراليا ونيوزيلندا في بيان: “نريد أن يكون إنستغرام مكانًا يشعر فيه الناس بالراحة في التعبير عن أنفسهم”، وأضافت: “نأمل أن يؤدي هذا الاختبار إلى إزالة الضغط عن عدد الإعجابات التي ستحصل عليها أي مشاركة، حتى تتمكن من التركيز على مشاركة الأشياء التي تحبها”.

وعلى الرغم من أن إنستغرام وصف اخفاءه لميزة الإعجابات لدى المستخدمين على أنها “اختبار”، إلا أنه لم يقدم موعد انتهاء هذا الاختبار التجريبي.

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ويعتبر إنستغرام الذي يضم أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، عبارة عن منصة تتيح للمستخدمين نشر الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن للآخرين الإعجاب بها أو التعليق عليها. ولكن، في البلدان المختارة التي يجري عليها الاختبار، لن تكون الإعجابات مرئية في ملفات تعريف الأشخاص أو موجز الصور الرئيسي أو صفحات الرابط الثابت. وعلى الرغم من أن مستخدمي إنستغرام سيظلون قادرين على عرض إجمالي عدد الإعجابات على مشاركاتهم، فسوف يحتاجون إلى النقر على صفحة أخرى للقيام بذلك.