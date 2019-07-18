انستغرام يبدأ بإخفاء عدد 'اللايكات'!

بدأت خدمة “إنستغرام Instagram” في إخفاء ميزة “الإعجابات” على منصتها، اليوم الخميس، قائلة إنها تريد تخفيف الضغط على المستخدمين، بعد انتقادات حول آثارها السلبية على الصحة العقلية.
-أيرلندا
-إيطاليا
-اليابان
-البرازيل
-أستراليا
-نيوزيلندا
وقالت "ميا جارليك" مديرة السياسة لدى فيسبوك أستراليا ونيوزيلندا في بيان: “نريد أن يكون إنستغرام مكانًا يشعر فيه الناس بالراحة في التعبير عن أنفسهم”، وأضافت: “نأمل أن يؤدي هذا الاختبار إلى إزالة الضغط عن عدد الإعجابات التي ستحصل عليها أي مشاركة، حتى تتمكن من التركيز على مشاركة الأشياء التي تحبها”.
وعلى الرغم من أن إنستغرام وصف اخفاءه لميزة الإعجابات لدى المستخدمين على أنها “اختبار”، إلا أنه لم يقدم موعد انتهاء هذا الاختبار التجريبي.
ولكن، في البلدان المختارة التي يجري عليها الاختبار، لن تكون الإعجابات مرئية في ملفات تعريف الأشخاص أو موجز الصور الرئيسي أو صفحات الرابط الثابت.
وعلى الرغم من أن مستخدمي إنستغرام سيظلون قادرين على عرض إجمالي عدد الإعجابات على مشاركاتهم، فسوف يحتاجون إلى النقر على صفحة أخرى للقيام بذلك.
وقال إنستغرام إن تدابير إخفاء الإعجابات لن تؤثر على أدوات القياس التي تستعين بها الشركات، التي تستخدم المنصة للترويج لمنتجاتها.
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