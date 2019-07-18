"الثرموستات" كلمة السر.. 10 نصائح لخفض استهلاك سخان الكهرباء

كتب على عبد الرحمن
أيام قليلة وتصدر أول فاتورة كهرباء بعد الزيادة الجديدة التى أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى 21 مايو الماضى، ويتم تطبيقها بدءا من شهر يوليو الجارى.
"اليوم السابع" ينشر عدة نصائح للمستهلكين خلال استخدام السخان الكهربائى، يمكن من خلالها خفض نسبة 20% من الطاقة المستخدمة وهى:
1. الضبط عند درجات الحرارة المرتفعة يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الإفتراضى ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.
2. يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة المناسبة "50-60 درجة مئوية
3. يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة...
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