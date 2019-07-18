شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون أمنيون يحذرون: ثغرة خطيرة تعرض أجهزة أبل ومايكروسوفت للتجسس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحثون أمنيون عن ثغرة فى اتصال البلوتوث بالعديد من الأجهزة، والتى تجعل مستخدمى iOS و Microsoft عرضة للتتبع والمراقبة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تشمل الأجهزة المعرضة للثغرة جهاز الآيباد وساعات Apple watch، بالإضافة إلى منتجات Microsoft و FitBits .

وقال يوهانس بيكر، الباحث فى جامعة بوسطن فى بيان: "يحمل الجميع جهاز بلوتوث بشكل وتصميم مختلف فى الوقت الحاضر بشكل أو أخر، وهذا يجعله عرضة للتبع".

Advertisements

وفقًا لورقة نشرها باحثون فى مجال الأمن من جامعة بوسطن، تركز هذه الثغرة على الطريقة التى تقترن بها الأجهزة مع بعضها البعض، فعادةً عند إقران جهاز ما ببلوتوث خارجى، تعمل إحدى النهايات - الجهاز الرئيسى - كاتصال أساسى بينما يلعب الطرف الآخر دورًا ثالثًا، يرسل الجهاز العالى إشارة - على غرار عنوان IP - تحتوى على بيانات حول الاتصال.

و أضاف الباحثون: " إعادة تشغيل الجهاز او تفريغ البطارية لم يغير من عنوان الوصول الخاص به، ولحسن الحظ هناك حل سهل نسبياً يمكن للمستخدمين استخدامه ببساطه على أجهزتهم وهو إيقاف تشغيل البلوتوث عند عدم استخدامه".