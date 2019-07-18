شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق فيس آب: لا نخزن صور وبيانات المستخدمين دون إذن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الشركة المطورة لتطبيق FaceApp الشهير، الذى يحول وجوه المستخدمين إلى كبار فى السن، قدرتها على الوصول إلى صور المستخدمين دون إذن، بعد تداول تقارير عن انتهاكه بيانات المستخدمين دون.
ونقلاً عن موقع الجارديان البريطانى، أثارت الضجة الكبيرة لـFaceApp بدورها مخاوف من جمع التطبيق لصور المستخدمين، حيث يقوم الأشخاص بتحميل صورهم إلى التطبيق، ويتم نقل الصورة إلى خادم يتحكم فيه المطور، مع إجراء معالجة الصور عن بُعد، وليس على هواتفهم.
ازدادت هذه المخاوف من خلال الوعى المتزايد بقضايا الخصوصية على الإنترنت فى السنوات الأخيرة وحقيقة أن المطور روسى، حيث تم تدشين العديد من حملات المعلومات الخاطئة عالية المستوى عبر الانترنت .
وقال ياروسلاف جونشاروف الرئيس التنفيذى لشركة FaceApp :" لا يعالج التطبيق سوى صورة واحدة فقط يختارها المستخدم على وجه التحديد، فلا يجمع التطبيق مكتبة صور المستخدم بالكامل، وهى مطلب يدعمه باحثو الأمن".
وأوضح جونشاروف أن شركته لم تبيع أو تشارك أى بيانات مستخدم مع أى أطراف ثالثة، وأن معظم الميزات كانت متاحة دون تسجيل الدخول، مما يعنى أن التطبيق لا يحتوى على كمية كبيرة من البيانات التى يمكنه بيعها.
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