شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون بناسا يخططون لإرسال النبيذ الأحمر إلى المريخ للتخفيف عن رواد الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط عدد من الباحثين بوكالة ناسا لإرسال النبيذ الأحمر إلى المريخ، بفضل واحد من عناصره الرئيسية، والتى يمكن أن تخفف من الآثار السلبية للبعثات الطويلة إلى الكوكب الأحمر، وعلى رأسها ضمور العضلات.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تسبب مهام الفضاء الطويلة انخفاض فى كتلة العضلات وفقدان كثافة العظام، إلا أن مادة ريسفيراترول، الموجودة فى جلد العنب، تقلل من التأثيرات المرتبطة بانخفاض الجاذبية بالمريخ.

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وقد تبين أن هذا العنصر يحافظ على الكتلة العظمية والعضلية عند تجربته على الفئران، ضمن محاكاة للجاذبية الصغرى، كما يمكن أن تكون آثاره المضادة للالتهابات والأكسدة بمثابة علاج للعضلات والعظام التى تضعف فى الفضاء بسبب عدم وجود الجاذبية، لذلك افترض الفريق أن جرعة يومية معتدلة للبشر يمكن أن تساعد فى تخفيف التفتيت العضلى فى جاذبية المريخ أيضًا.

فمع إرسال رواد الفضاء إلى سطح المريخ، الذى يمتلك 40% فقط من الجاذبية الأرضية، ستكون هناك حاجة إلى استراتيجيات تخفيف لمنع تلطيف العضلات.

وقالت الدكتورة مارى مورترو، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "بعد ثلاثة أسابيع فقط فى الفضاء، تنكمش عضلة الإنسان النحيفة بمقدار الثلث، ويرافق ذلك فقدان ألياف العضلات، والتى هى ضرورية للتحمل، ويمكن أن تكون الاستراتيجيات الغذائية أساسية خاصة لأن رواد الفضاء الذين يسافرون إلى المريخ لن يتمكنوا من الوصول إلى نوع آلات التمرين على محطة الفضاء الدولية".