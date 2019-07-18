شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يعلن إخفاء "عداد اللايك" بـ7 دول حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مستخدمو إنستجرام بـ7 دول حول العالم تغييرا كبيرا بالتطبيق، إذ اختفى "عداد اللايك"، فلن يعد بوسعك معرفة عدد "اللايك" التى حصلت عليها منشورات أصدقائك.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، بدأت التجربة فى سبع دول بجميع أنحاء العالم الليلة الماضية، والتى تهدف لإزالة القلق المرتبط بالنشر وعدم الحصول على عدد كبير من الإعجابات، إذ سيقوم المستخدم بتحميل صورة ورؤية عدد "اللايك" التى يتلقاها، ولكن لن يعرفها أحد.

لا يزال بإمكان المستخدمين الإعجاب بصور الآخرين، لكن لن يمكنهم رؤية عدد الإعجابات التى حصلت عليها.

ووصلت التجربة الجديدة إلى كندا واليابان وأيرلندا وإيطاليا والبرازيل وأستراليا ونيوزيلندا، ولم يعلق إنستجرام بعد على تاريخ وصولها إلى للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلا أنه من المحتمل أن تكون متاحا فى السوقين فى غضون أشهر.

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وقال Mia Garlick مدير السياسة بإنستجرام أستراليا، "نريد أن يكون إنستجرام مكانًا يشعر فيه الناس بالراحة للتعبير عن أنفسهم، ونأمل أن يؤدى هذا الاختبار لإزالة الضغط عن عدد الإعجابات التى ستحصل عليها المنشورات، حتى تتمكن من التركيز على مشاركة الأشياء التى تحبها، ونقوم الآن بتجربة الاختبار إلى أستراليا حتى نتمكن من معرفة المزيد حول كيفية الاستفادة من تجارب الأشخاص على إنستجرام، وما إذا كان هذا التغيير يمكن أن يساعد الأشخاص على التركيز بشكل أقل على الإعجابات وأكثر على سرد قصتهم".