مواصفات ROG Phone 2 تظهر من خلال تسجيل رخصته

ظهرت اليوم مواصفات ROG Phone 2 من خلال الرخصة التي يتم تسجيل الهاتف بها في هيئة TENAA في الصين والتي تعتبر بديل لهيئة الإتصالات هناك.

واحدة من أهم مواصفات ROG Phone 2 هي وجود معالج كوالكوم الجديد +Snapdragon 855 الذي تم الإعلان عنه رسمياً منذ بضعة أيام، بالطبع مع ظهور المواصفات والترخيص ظهرت بعض الصور للهاتف أيضاً وهي تبدو مطابقة لما تم تسريبه منذ بضعة أيام أيضاً.

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أما بالنسبة للمواصفات فإن الهواتف التي ستحمل موديلات رقم : ASUS_I001DA, I001DB, I00DC و I00DD ستأتي بشاشة 6.59 بوصة ونسبة عرض إلى طول 18:9 بالإضافة إلى معدل تحديث 120Hz، تبدو حواف الشاشة العليا والسفلى في الصورة نحيفة للغاية كما يبدو أن الهاتف سيأتي بسماعات خارجية ثنائية.

غياب مستشعر البصمة عن ظهر الجهاز يوحي بأن الجهاز سيصدر بمستشعر بصمة تحت الشاشة -وهو منطقي ومتوقع للغاية- مع وجود كاميرا ثنائية في خلف الجهاز، بطارية الجهاز ستأتي بحجم 5800 مللي أمبير كما أن الهاتف سيأتي بشاحن سريع بقوة 30 واط تقريباً.

من المتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن الهاتف في الأيام القادمة.