تسريب صور Galaxy Tab S6 القادم مع مواصفاته المتوقعة

ظهر اليوم تسريب صور Galaxy Tab S6 الجديد والذي من المفترض أن يصدر بشكل رسمي في 7 أغسطس القادم بجانب Galaxy Note 10.

ظهرت اليوم مجموعة من الصور الجديدة التي توضح شكل الجهاز والقلم المدمج معه بالاضافة إلى الحجم الكلي للجهاز ولتعطينا بالطبع فكرة عامة عن الجهاز.

جهاز Galaxy Tab S6 يبدو مشابهاً للغاية لجهاز Tab S5e الذي صدر منذ فترة قريبة – وهو أمر متوقع بعض الشيء- هناك بعض الإختلافات الصغيرة حيث أن جهاز Tab S6 سيمتلك كاميرا ثنائية في الخلف ستتكون من عدسة أساسية بمستشعر 13 ميجابكسل وعدسة ثانوية بمستشعر 5 ميجابكسل ولكنها ستكون واسعة الزاوية للغاية.

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تحت الكاميرا ستجد مكان مصمم خصصياً لوضع قلم S Pen فيه بينما يشحن أو لتخبأه فيه فقط، هذا يعني أن القلم أيضاً سيدعم الإتصال بالبلوتوث بالجهاز، سماعات الجهاز ستأتي مصممة بمساعدة شركة AKG الإحترافية للسماعات وستكون 4 سماعات خارجية أساسية، إثنين في أعلى الجهاز وإثنين في الجزء السفلي.

سيأتي الجهاز بمنفذ USB-C أسفله بدون منفذ لسماعات خارجية، كما أن الجهاز سينطلق مع كيبورد يتم بيعها منفصلة بالطبع، الجهاز سيأتي بثلاثة ألوان وهي الأزرق والرمادي والوردي.

أما من ناحية الشاشة والمعالج فإن الهاتف سيأتي بشاشة بحجم 10.5 بوصة بالإضافة إلى معالج Snapdragon 855.