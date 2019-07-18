سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم لذاكرة 12Gb LPPDR5 DRAM قبيل إطلاق الهاتف Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج اليوم عن بدء الإنتاج الضخم لأحدث ذاكرة عشوائية LPDDR5 للأجهزة المحمولة والتي تبلغ سعتها 12Gb، وهي الذاكرة العشوائية التي تم تحسينها من أجل ميزات الذكاء الإصطناعي وتكنولوجيا 5G في الهواتف الذكية المستقبلية، بما في ذلك Galaxy Note 10 القادم في أوائل الشهر المقبل. وجدير بالذكر أن الذاكرة العشوائية الجديدة Samsung LPDDR5 12Gb دخلت مرحلة الإنتاج الضخم بعد مرور أقل من ستة أشهر على دخول الذاكرة العشوائية Samsung LPDDR4X 12Gb الإنتاج الضخم. وبمعدل نقل البيانات البالغ 5500 ميغابت في الثانية، فإن ذاكرة LPDDR5 العشوائية تعتبر أسرع بنسبة 30% من سابقتها.

كشف نائب رئيس قسم الذواكر العشوائية وتكنولوجيا أشباه الموصلات في شركة سامسونج، السيد Jung-bae Lee أن الذاكرة العشوائية LPDDR5 الجديدة مبنية على الجيل الثاني من عملية التصنيع 10 نانومتر. وعلاوة على ذلك، فقد أوضح كذلك أن الذاكرة العشوائية الجديدة للأجهزة المحمولة تدعم تسجيل الفيديوهات العالية الدقة والتعلم الآلي، مع إطالة عمر البطارية إلى حد كبير.

تقول شركة سامسونج أن الذاكرة العشوائية LPDDR5 الجديدة بسعة 12Gb قادرة على نقل البيانات بحجم 44 جيجابايت في الثانية عندما يتم تحويل الذاكرة إلى حزمة 12GB. تستخدم الرقاقة الجديدة طاقة أقل بنسبة تصل إلى 30 في المئة من خلال دمج تصميم جديد للدوائر الإلكترونية مع التردد المعزز.

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بناءً على الطلب، قد تنقل شركة سامسونج الإنتاج إلى مصنعها الثاني في Pyeongtaek، بمجرد بنائه في العام المقبل. تعد الشركة الكورية الجنوبية أيضًا كذلك بإطلاق ذاكرة LPDDR5 عشوائية جديدة بسعة 16Gb لتعزيز قدرتها التنافسية في سوق الذواكر على الصعيد العالمي.