الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo S1 مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.38 إنش، وكاميرا أمامية بدقة 32MP

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، قامت شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo Y7s الذي سيتم إطلاقه في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر. الآن، قررت الشركة الصينية كشف النقاب عن النسخة العالمية من هذا الهاتف والتي تحمل إسم Vivo S1 مع العلم بأن شركة Vivo قامت قبل أربعة أشهر بإطلاق هاتف ذكي بنفس الإسم في الصين.

النسخة العالمية من الهاتف Vivo S1 تأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Vivo Y7s الذي أعلنت عنه شركة Vivo بالأمس، فهي تضم بدورها شاشة Super AMOLED بحجم 6.38 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P65، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Vivo S1 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل في القطع المتواجد في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Vivo S1 الجديد يضم كذلك بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FuntouchOS 9. وبالنسبة للزر الإضافي المتواجد في الجانب الأيسر، فهو يتيح لك الوصول إلى المساعد الرقمي Jovi التابع لشركة Vivo من خلال الضغط عليه مرتين أو إلى المساعد الرقمي Google Assistant من خلال الضغط عليه مرة واحدة.

عمومًا، الهاتف Vivo S1 الجديد سيكون متوفرًا باللون الأزرق الفاتح المتدرج وباللون الأزرق الداكن المتدرج. وسيتم عرض هذا الهاتف للبيع لأول مرة في إندونيسيا بما يعادل 260 دولار أمريكي. وبطبيعة الحال، سيتم عرض هذا الهاتف للبيع في المزيد من البلدان حول العالم في قادم الأيام والأسابيع.