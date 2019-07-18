شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس: استكشاف الفضاء ليس ترفًا بل ضرورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جيف بيزوس، رئيس أمازون، أن استكشاف الفضاء ليس ترفًا بل ضرورة، فعاصفة الصناعة البشرية وحجمها خلق قوة دافعة لدفع السفر إلى الفضاء.
وقال بيزوس، مقابلة مع شبكة سي بي إس الإخبارية المسائية، "نحن البشر يجب أن نذهب إلى الفضاء إذا كنا سنستمر في الحصول على حضارة مزدهرة، لقد أصبحنا أكبر عددًا كنوع، وهذا الكوكب صغير نسبيًا، ونرى هذا الأمر في أشياء مثل تغير المناخ والتلوث والصناعات الثقيلة، فنحن بصدد تدمير هذا الكوكب".
وأوضح بيزوس، الذى أجرت كارولين كينيدى، ابنة الرئيس الأمريكي السابق جون إف كينيدي المقابلة معه، أن استكشاف الفضاء لا يعنى بالضرورة مغادرة هذا الكوكب، بدلاً من ذلك يقول إن استخدام الفضاء إلى أقصى حد يمكن أن يساعد في الحفاظ على المساحة الموجودة لدينا.
وأضاف بيزوس، "نحن فى عملية تدمير هذا الكوكب، وأرسلنا تحقيقات روبوتية إلى كل كوكب في المجموعة الشمسية، وهذا هو الشيء الجيد، لذلك علينا الحفاظ على هذا الكوكب، وللمساعدة في إنقاذ الأرض من الآثار الخبيثة لتغير المناخ، يجب أن تنتقل إلى الفضاء، وهي عملية أطلق عليها بيزوس "الانقلاب العظيم".
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