شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إحصاء: إضرام النار المتعمد والإهمال وراء حرائق الغابات فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الإطفاء اليونانية أن 75% من حرائق الغابات فى اليونان يعود سببها إلى أعمال الحرق المتعمد والإهمال.

وأفادت البيانات الصادرة عن الهيئة بأن واحدا من كل حادثى حريق غابات فى اليونان خلال عام 2018 كان سببه أعمال حريق متعمدة.

Advertisements

وذكرت صحيفة جريك ريبورتر على الإنترنت، أن الأمر الأكثر مدعاة للقلق هو أن نسبة من هذه الحوادث تعود إلى الإهمال البشرى البسيط.

كما تكشف الأرقام المثيرة للقلق أنه كان بالإمكان تجنب 3 من أصل 4 حرائق الغابات التي وقعت في اليونان العام الماضى.