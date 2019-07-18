الهاتف Lenovo Z6 Pro يفشل في إثارة إعجاب DxOMark، ويحقق نتيجة متواضعة

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Lenovo عن الهاتف Lenovo Z6 Pro بعد حملة ترويجية ضخمة، وهي الحملة التي ركزت في جزء كبير منها على الكاميرا والأوضاع المختلفة التي تأتي بها. في النهاية، حصل فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية على الهاتف الرائد الأحدث لشركة Lenovo وقامت بمراجعة للكاميرا الخاصة به، ولكن النتائج كانت مخيبة للآمال إلى حد ما بالنسبة لمثل هذا الجهاز، فقد سجل 95 نقطة بشكل عام، فهو حقق 103 نقطة في إختبار إلتقاط الصور، ونحو 79 نقطة في إختبار تصوير الفيديوهات.

بالنظر إلى تفاصيل النتيجة، فمن الواضح أن مهارات الهاتف Lenovo Z6 Pro في تسجيل الفيديوهات لا تزال بحاجة إلى الكثير من التحسينات، وخصوصًا في الجانب المتعلق بتثبيت الصورة. إستقرار الكاميرا في الهاتف Lenovo Z6 Pro كان سيئًا للغاية، حتى مع وجود أربع كاميرات. للآسف، تقنية تثبيت الصورة OIS متوفرة فقط في الكاميرا التي تبلغ دقتها 2 ميغابكسل، ومن الواضح أنها لا تزال غير قادرة على مقارعة المنافسين.

أداء الكاميرا المقربة كان أكثر سوءًا، فهي حصلت على 43 نقطة فقط. النطاق الديناميكي كان فظيعًا على حد قول فريق DxOMark، سواء في الصور أو الفيديوهات وتنتج عملية المعالجة الكثير من الألوان المصطنعة.

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النتيجة الإجمالية البالغة 95 نقطة ليست رهيبة في حد ذاتها، ولكن مع وجود عدد كبير من الهواتف الذكية التي تم إختبارها من قبل فريق DxOMark، فلا يزال الهاتف Lenovo Z6 Pro يُصنف على أنه أفضل قليلاً من iPhone 8 Plus، ولكنه ليس أفضل من OnePlus 6 مع العلم بأنه تم الإعلان عن كلا الهاتفين منذ أكثر من 12 شهرًا.