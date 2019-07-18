جهاز Nintendo Switch Lite لن يدعم جميع ألعاب Nintendo Switch، والشركة تؤكد ذلك

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة Nintendo بشكل رسمي عن جهاز ألعابها المحمول الجديد Nintendo Switch Lite. وفي معظم الحالات، يبدو جهاز Nintendo Switch Lite مطابقًا لجهاز Nintendo Switch الحالي، إلا أنه يعتبر أصغر حجمًا ويفتقر إلى أيادي التحكم القابلة للفصل، ولا يقبل إمكانية ربطه مع التلفاز، كما أنه يعتبر رخيصًا أيضًا. ومع ذلك، يبدو أن الإختلافات بين Nintendo Switch Lite الجديد و Nintendo Switch الحالي كبيرة بما يكفي لكي لا يدعم جميع الألعاب.

على سبيل المثال، لن تكون الألعاب التي تتطلب توصيل الجهاز مع التلفزيون مدعومة على جهاز Nintendo Switch Lite. لن يتم دعم الألعاب التي يتم تشغيلها أيضًا في وضع الطاولة. لن يتم دعم بعض الألعاب التي تتطلب أن يكون لدى اللاعبين أيادي التحكم Joy-Con، ولكن في هذه الحالات، هناك بعض الألعاب التي ستعمل إذا قام اللاعبون بتوصيل أيادي التحكم Joy-Con مع أجهزتهم.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا شركة Nintendo كذلك أن ألعاب Nintendo Labo لن تكون متوافقة مع جهاز Nintendo Switch Lite أيضًا، وهذا أمر منطقي نظرًا لأن هذه الملحقات تتطلب وحدات تحكم قابلة للفصل في بعض الحالات. من المخيب للآمال بعض الشيء أن نكتشف بأن جهاز Nintendo Switch Lite لن يدعم جميع الألعاب، ولا يزال من غير الواضح حجم التأثير الذي سيحدثه هذا على اللاعبين.

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ومع ذلك، إذا كانت معظم الألعاب التي تلعبها لا تتطلب تلفزيونًا أو أيادي التحكم القابلة للفصل Joy-Con، فربما لا يزال جهاز Nintendo Switch Lite يستحق إهتمامك، وخصوصًا إذا علمنا أنه يكلف 199$. في غضون ذلك، أكدت لنا شركة Nintendo أنه يمكن نقل الألعاب المحفوظة على جهاز Nintendo Switch إلى جهاز Nintendo Switch Lite، ولكن يبقى أن نرى كيف يمكن القيام بذلك.