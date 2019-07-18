للمرة الخامسة... فيسبوك تكافئ شابا عراقياً بعد اكتشافه ثغرة في الموقع!

أعلن مركز الاعلام الرقمي ان شركة الفيسبوك كافأت الشاب العراقي "مؤمل احمد شكير"، بعد اكتشافه ثغرة جديدة في الفيسبوك.

وفي هذا السياق، فقد اوضح المركز، ان الثغرة الجديدة تسمح للمخترق او المهاجم بالولوج لحساب شخص آخر او تغيير كلمة السر لديه او بريده الالكتروني من غير أن يصله اي إشعار من الشركة بحدوث تغيير في بريده الالكتروني او دخول جديد له، حتى لو قام بتفعيل المصادقة الثنائية.

وأشار المركز الى أن الفيسبوك منح الشاب مؤمل مبلغ مالي قدره ثمانية آلاف دولار مقابل ما كشفه من ثغرة مهمة يستفيد منها الهكر.

Advertisements

وتجدر الاشارة الى انها المرة الخامسة التي يكتشف فيها شكير ثغرات في مواقع التواصل الاجتماعي، ويحصل على مكافأة من شركة فيسبوك.