شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تعلن إطلاق مركبة فضائية إلى القمر فى 22 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة البحوث الفضائية الهندية أنها ستطلق المركبة الفضائية "شاندريان 2" إلى القمر فى 22 يوليو الجارى؛ بعد إرجاء إطلاقه فى موعده الأصلى، نتيجة عطل فنى بنظام مركبة الإطلاق، وتعد هذه المركبة هى الثانية التى تطلقها الهند.

وأوضحت المنظمة، فى تغريدة نشرتها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ونقلتها شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الخميس، أنه تقرر إطلاق المركبة فى 22 يوليو فى تمام الساعة 9:13 بتوقيت جرينتش، عوضا عن الرحلة التى تم إلغاؤها والتى كان مقررا إطلاقها فى 15 يوليو الجارى.

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وكانت المنظمة قد أعلنت الشهر الماضى اعتزامها إرسال مركبة فضائية إلى القمر فى ثانى رحلة تقوم بها الهند، حيث تم إطلاق الرحلة الأولى عام 2008، غير أن المركبة لم تهبط آنذاك على سطح القمر مكتفية بالدوران حوله، واستغرقت الرحلة 312 يوما.

يذكر أن الدول الثلاثة التى نجحت حتى الآن فى الهبوط على سطح القمر هى الولايات المتحدة وروسيا والصين.