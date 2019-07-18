تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض تصميم هواتف iPhone 11 القادمة من ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود هواتف الأيفون لتجذب الأضواء من جديد مع أحدث مقطع فيديو يستعرض تصميم إصدارات ابل القادمة من هواتف iPhone 11 التي تنطلق لاحقاً هذا العام بتصميم مربع الشكل للكاميرة الخلفية.

إتجهت التسريبات خلال الفترة الماضية للتركيز على هواتف سامسونج المرتقبة من سلسلة Note 10 إلى جانب إصدارات هواوي المميزة Mate 30، وأيضاً هواتف Pixel 4 التي تأتي هذا العام بتصميم مربع الشكل للكاميرة الخلفية.

واليوم تتجه الأنظار من جديد لإصدارات ابل المرتقبة من هواتف iPhone 11 في مقطع فيديو يستعرض تصميم الإصدارات القادمة، والتي تقدم من ابل وفقاً للتسريبات بمميزات وترقية عن هواتف iPhone XS التي أطلقت من ابل العام الماضي.

ويأتي الإختلاف الوحيد حتى الآن بين إصدارات العام الماضي من هواتف iPhone XS وبين إصدارات ابل هذا العام في تصميم الكاميرة الخلفية، حيث لم تشير التسريبات حتى الآن إلى وجود إختلاف أخر في تصميم هواتف iPhone 11، وiPhone 11 Max وiPhone 11R.

ولقد نشر مقطع الفيديو اليوم عبر Marques Brownlee الذي إستعرض نماذج لهواتف iPhone 11، وiPhone 11 Max وiPhone 11R القادمة، حيث من المقرر وفقاً لما جاء في مقطع الفيديو أن تأتي هواتف الأيفون هذا العام بإطار بارز يحيط بإعدادات الكاميرة الخلفية بألوان تتوافق مع الجهة الخلفية من الهاتف.

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كما تظهر هواتف الأيفون في مقطع الفيديو بزر كاتم للصوتيات وهو أحد المواصفات التي جاءت في إصدارات ابل القديمة، حيث يتميز تصميم هذا الزر الآن بشكل دائري منزلق في حافة الهاتف، وهو نفس التصميم الذي قدم في أجهزة iPad Pro.

أيضاً جاءت بعض الملامح في تصميم هواتف iPhone 11 التي ترتكز على تقارير Ming-Chi Kuo، حيث ظهر الهاتف بتصميم ذهبي مع زجاج بتصميم ثلجي لإعطاء لمسات جديدة محتلفة عن الزجاج الشفاف في تصميم الجهة الخلفية، إلا أن هذا التصميم لم يتم تأكيده في تسريبات أخرى حتى الآن.

يذكر أن ابل تستعد للإعلان الرسمي عن هواتف iPhone 11 في بداية شهر سبتمبر، على أن تطلق الهواتف للأسواق خلال أسبوعين تقريباً من الإعلان الرسمي.

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