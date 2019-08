Ubisoft تكشف عن القائمة الكاملة للألعاب التي ستكون متاحة في خدمة +Ubisoft Uplay

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة Ubisoft بإطلاق خدمة بث الألعاب الخاصة بها +Ubisoft Uplay في وقت لاحق من هذا العام لكل من الحواسيب الشخصية و Google Stadia. وقالت الشركة الفرنسية في الماضي، وبالضبط في مؤتمر الترفيه السنوي E3 2019 عندما أعلنت عن هذه الخدمة أنها ستضم أكثر من 100 لعبة، ولكنها لم تذكر أي منها. أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت الشركة الآن تقديم المزيد من المعلومات حول الألعاب التي ستكون جزءًا من هذه الخدمة المدفوعة.

سيتم تضمين بعض من أفضل ألعاب Ubisoft في خدمة + Ubisoft Uplay. تشمل هذه الألعاب سلسلة Assassin’s Creed و Far Cry و Prince Of Persia و Rayman. وجدير بالذكر أن تشكيلة Tom Clancy ستكون موجودة أيضًا في الخدمة. القائمة الكاملة للألعاب التي ستكون متاحة على خدمة Ubisoft متاحة على الموقع الرسمي لشركة Ubisoft.

الإشتراك في خدمة + Ubisoft Uplay سيتيح لك أيضًا الوصول إلى بعض الألعاب الحديثة مثل Trials Rising و The Division 2 و Far Cry: New Dawn. وتجدر الإشارة إلى أن الألعاب المقدمة كجزء من خدمة +Ubisoft Uplay ستشمل جميع المحتويات والتوسعات، بحيث سيحصل المشتركون على أفضل تجربة ممكنة مع ألعابهم المفضلة.

سيكون بإمكان اللاعبين كذلك الوصول إلى الألعاب القديمة مثل Rainbox Six: Quarantine و Gods & Monsters. سيتعين على المهتمين بالإشتراك دفع 14.99 دولار أمريكي في الشهر عندما يتم إطلاق خدمة +Ubisoft Uplay للحواسيب الشخصية و Google Stadia في اليوم الثالث من شهر سبتمبر المقبل.