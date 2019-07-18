أمازون ترغب في تعقب العملاء على الويب مقابل 10 دولارات أمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - ربما تكون البيانات واحدة من أكثر الأصول قيمة لدى الشركات التي تعمل في مجال الإنترنت وهذا هو السبب الذي يدفع هذه الشركات لمواصلة إبتكار طرق جديدة لجمع تلك البيانات. قدمت شركة أمازون عرضًا جديدًا للأشخاص الذين لا يمانعون تتبع نشاطهم عبر المواقع الإلكترونية. إذا قاموا بتثبيت إضافة في المتصفحات الخاصة بهم تتيح لشركة أمازون القيام بذلك، فإن الشركة ستقدم لهم 10 دولارات مقابل ذلك.

يبدو أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون هذه الإضافة بالفعل. يجري إستخدام هذه الإضافة حاليًا من قبل أكثر من 7 ملايين شخص على المتصفحين Google Chrome و Mozilla Firefox. هذا العرض مخصص فقط للمستخدمين الجدد الذين قرروا تثبيت هذه الإضافة حديثًا.

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لتكون مؤهلا للحصول على جائز 10$ هذه، فسوف يتعين عليك تثبيت الإضافة Amazon Assistant لإجراء المقارنات أثناء التسوق. هذه الإضافة ستعرض أسعار المنتجات على أمازون عندما تبحث عنها في مواقع منافسة مثل Target و Walmart. عرضت شركة أمازون هذا يوم أمس لمدة 48 ساعة كجزء من حملة التسويق الخاصة بيوم Amazon Prime Day.

هذا العرض مخصص لعمليات التثبيت الجديدة لـ Amazon Assistant. تتطلب الإضافة الوصول إلى نشاط الويب الخاص بالمستخدم حتى تعمل، وتشمل البيانات التي يتم جمعها الروابط وبعض محتويات الصفحات التي تزورها. تقول شركة أمازون أنها ستستخدم هذه البيانات لتحسين تجربة التسويق بشكل عام، ومنتجاتها وخدماتها غير المرتبطة بهذه الإضافة.