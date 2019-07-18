شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "هنعرفك مين ده".. آلان تورينج العالم الذى وضعت صورته على العملة ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك إنجلترا عن اختيار آلان تورينج لوضع صورته على ورقة الـ50 جنيه استرلينى، حيث اختاره محافظ البنك "مارك كارنى" من بين 12 مرشحا، بعد اقتراح الجمهور لأكثر من 200 ألف شخصية عامة، وإليك معلومات عن آلان تورينج الأب الروحى لأجهزة الكمبيوتر.

حياته:

ولد آلان تورينج فى مايدا فالى بلندن، وهو عالم رياضيات إنجليزي، واشتهر بأبحاثه العلمية المهمة، ومنها الورقة العلمية الخاصة بعدم إمكانية وجود إى خوارزمية أو برمجية تحدد القيمة الصحيحة فى الرياضيات، وشرح فيها أن الرياضيات ستحتوى دائمًا على مسائل غير مقررة، وعرفت هذه الورقة أيضًا بـ"آلة تورنج"، والتى كانت بمثابة حجر أساس فى بداية الذكاء الاصطناعى.

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إنجازاته:

قدم ورقة بحثية خاصة بصحة نظرية الحد المركزى، وفى عام 1936، قدم ورقة علمية أخرى بعنوان "الأرقام المعدودة وتطبيقات لحل مسألة القرار"، وتضمنت المفهوم الأساسي للحاسوب، كما درس علم الرياضيات وعلم التشفير في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون بنيوجيرسي.

وكان تورينج مشاركًا رئيسًا في حرب فك الشفرات خلال الحرب العالمية الثانية، وتمكن من تحقيق خمسة إنجازات مهمة في مجال تحليل الشفرات، من ضمنها استخدام جهاز كهروميكانيكي للمساعدة في فك شفرة الإشارات، كما ألف ورقتين علميتين لتوضيح النهج الرياضى لفك الشفرات.

وفاته:

انتحر آلان تورينج فى عام 1954 بأكل تفاحة مسمومة، وقيل أن شعار شركة آبل كان لتخليد ذكرى مؤسس علم الحاسوب الحديث، لكن أبل أنكرت ذلك رسميًا.