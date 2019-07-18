شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تطلق ثانى مهمة للقمر يوم 22 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الفضاء الهندية اليوم الخميس، إنها ستطلق ثانى مهمة للقمر يوم 22 يوليو بعد إلغاء المهمة الأصلية التى كانت مقررة هذا الأسبوع بسبب "مشكلة فنية". وذكرت الوكالة فى تغريدة على تويتر أن المركبة تشاندرايان-2 التى شيدتها منظمة أبحاث الفضاء الهندية ستنطلق في مهمتها يوم 22 يوليو.

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