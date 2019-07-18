شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تفكر فى استخدام شعارها القديم بأجهزتها هذا العام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل وضع شعار الشركة أحادى اللون على المنتجات والخدمات، اعتادت أبل أن يكون لها شعار متعدد الألوان مع درجات اللون الأخضر والأصفر والأحمر والأزرق، ويبدو أن الشركة تفكر فى إعادة هذا الشعار الآن.

وحسب موقع Gadgets الهندى، يقال إن الشعار الكلاسيكى الجديد سيصل إلى بعض الأجهزة، ولكن ليس من المؤكد ما هى المنتجات التى ستحصل على الشعار الجديد ومتى ستظهر، حيث من المفترض حصول أجهزة ماك بوك المحمولة على الشعار الجديد.

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وطرحت شركة أبل شعارها المزود بستة ألوان على كمبيوتر Apple II الذى تم إطلاقه عام 1977، والذى تم استخدامه حتى عام 1988 قبل أن يبدأ فى الاختقاء من السوق مقابل شعار أبل ذو اللون الواحد.

وكانت الشركة قد زينت المبنى الجديد بستة ألوان للاحتفال بافتتاح المقر الجديد تكريما لستيف جوبز ، المؤسس المشارك للشركة، بالإضافة إلى تزيين الدرج والممرات والأكواب بألوان متعددة، حتى رئيس قسم التصميم فى الشركة جونى إيف ذكر شعار الشركة بينما كان يتحدث عن مغادرة أبل.