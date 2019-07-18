نمو Huawei يتباطأ في الربع الثاني من هذا العام بسبب المضايقات الأمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - في الربع الثاني من هذا العام، شعرت شركة Huawei بالآثار السلبية لصدامها مع السلطات الأمريكية، على الأقل وفقا للإحصائيات الأحدث الصادرة من شركة Kantar WorldPanel المتخصصة في بحوث السوق.

على الرغم من أنها حققت أداءً أفضل بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، فقد إنخفضت مبيعاتها في الأسواق الأوروبية الكبرى بنسبة 1.9 في المئة مقارنة مع الربع الأول وبنسبة 9 في المئة في الفترة من مايو إلى يونيو. سامسونج و Xiaomi هما الشركتان الأكثر إستفادة من هذا النزاع بين شركة Huawei والحكومة الأمريكية.

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يعتقد الباحثون أن الضغط السلبي المحيط بشركة Huawei منذ إدراجها في القائمة السوداء للحكومة الأمريكية تسبب في تردد بعض المستهلكين في شراء هواتف Huawei. ومع ذلك، فقد نجحت شركة Huawei في تحسين أدائها في السوق الصيني، فهي كانت مسؤولة عند دمجها مع Honor عن 46.1 في المئة من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في الصين خلال الربع الثاني من هذا العام.

الشيء الآخر المثير للإهتمام الذي رأيناه في هذا التقرير هو إستحواذ شركة موتورولا على 8.1 في المئة من سوق الهواتف الذكية بالولايات المتحدة الأمريكية في الربع الثاني من هذا العام بفضل الأداء الرائع لكل من Motorola E5 Play و Moto G6 Plus.

كان iPhone XR هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويليه iPhone 8 و iPhone XS Max. إحتل كل من +Galaxy S10 و Galaxy S10 المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي.