تقرير جديد يكشف عن هوية الجهاز الأول من شركة Huawei الذي سيعمل بنظام Harmony OS

فاطمة أيت طالب - دبي - ستكشف شركة Huawei النقاب عن أول تلفزيون ذكي لها، وتقول بعض المصادر المطلعة على المسألة أن هذا التلفاز الذكي سيعمل بنظام Harmony OS المعروف أيضًا في الصين بإسم HongMeng OS. نظرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم إصداره في شهر أغسطس المقبل، فسوف يكون أول جهاز من الشركة الصينية يعمل بنظام التشغيل الخاصة بها.

سيتم إطلاق هذا التلفاز الذكي تحت العلامة التجارية Honor، وسيضم الطراز الأول شاشة بحجم 55 إنش، وسيعمل كمركز تحكم لنظام المنزل الذكي من شركة Huawei بالإضافة إلى كونه منصة للترفيه. هناك حاجة إلى وظائف إضافية لأن الصينيين إبتعدوا عن الشاشات الكبيرة وبدأوا بالتركيز على هواتفهم الذكية في السنوات الأخيرة مما أسفر عن إنخفاض عدد الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون بشكل كبير.

يقول رئيس العلامة التجارية Honor أنه يأمل مع شركة Huawei إلى إقناع بعض المستهلكين بالعودة إلى مشاهدة التلفزيونات من خلال الإستفادة من تجربتها في بناء الهواتف الذكية لإنشاء تلفزيونات أفضل. ولم يؤكد رسميًا بعد ما هو نظام التشغيل الذي سيتم إستخدامه في هذا التلفاز الذكي.

إذا لم يكن هناك شيء آخر، فسوف يساعد ذلك الفريق المسؤول عن تطوير نظام Harmony OS على التخلص من أي أخطاء قبل إطلاق أول هاتف ذكي من شركة Huawei يعمل بهذا النظام.