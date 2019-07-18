هكذا سيبدو الوضع الليلي ” Dark Mode ” في تطبيق Outlook لمنصتي الأندرويد و iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - الوضع الليلي ” Dark Mode ” سيبدو رائعًا جدًا في تطبيق Outlook لمنصة الأندرويد، كما هو موضح في الصورة أعلاه. ووفقا لموقع Windows Central، فيبدو أن تطبيق Outlook لمنصة الأندرويد سيحصل على وضع مماثل عندما يتم تحديثه قريبًا.

تعمل شركة مايكروسوفت على جلب الوضع الليلي ” Dark Mode ” إلى المزيد من التطبيقات الخاصة بها مع العلم بأنها جلبت هذا الوضع إلى تطبيق Outlook لنظام الويندوز 10، ولنسخة الويب من Outlook، ولتطبيق البريد الإلكتروني الرئيسي على نظام Windows 10، وأيضًا لتطبيقات الأوفيس.

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ومن غير الواضح متى ستقوم شركة مايكروسوفت بتحديث تطبيق Outlook لنظامي الأندرويد و iOS لتزويده بالوضع الليلي ” Dark Mode “، ولكن بناء على الصورة أعلاه، فمن المحتمل أن يحدث ذلك في المستقبل القريب جدًا. وعلى ذكر التحديثات، فالتحديث الأخير لتطبيق Outlook على منصة iOS يدعم ألوان الفئات في التقويم. سيحتاج المستخدمون إلى تعيين ألوان الفئات في حسابات Office 365 الخاصة بهم ليتم عرضها في تطبيق iOS.