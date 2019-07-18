شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تبتكر هولوجرام يترجم العبارات إلى اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت عن تكنولوجيا "هولوجرام"، والتى ستحول شخصًا ما إلى متحدث رقمي بلغة أخرى، خلال خطاب في مؤتمر شركاء مايكروسوفت إنسباير في لاس فيجاس.

وحسب موقع The verge الأمريكى، استطاعت شركة مايكروسوفت مسح جوليا وايت المدير التنفيذي لشركة Azure ، وتحويلها إلى نسخة طبق الأصل من الهولوجرام.

وأظهرت النسخة الرقمية الموجودة على خشبة المسرح ترجمة الكلام إلى اليابانية، وهذا بعد استخدام مايكروسوفت تقنيات الذكاء الاصطناعى، حيث قامت الشركة بتسجيل صوت وايت، من أجل إنشاء توقيع صوتي مخصص لجعله يبدو كما لو كانت تتحدث اليابانية.

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وستحتاج الخدمة الجديدة الوصول لاستوديو التقاط الواقع المختلط للبدء في الاستفادة منه، حيث تم تجهيز استوديوهات مايكروسوفت بأجهزة إضاءة وكاميرات عالية الدقة لالتقاط صورة ثلاثية الأبعاد رقمية دقيقة تمامًا للشخص، وهذه التقنية بالطبع ليست متاحة للعمل فى المنزل.