شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فاير فوكس يحدث نظام الأمان لتنبيه المستخدمين عند اختراق بياناتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة للحفاظ على بيانات المستخدين، سيقوم متصفح فايرفوكس بإرسال تقارير للشركة عند العثور على اختراق لبيانات المستخدمين بدءًا من إصدار Firefox 70، وسيتم ذلك من خلال الشراكة مع موقع اختراق البيانات Pwned.

ونقلًا عن موقع "bleepingcomputer، سيقوم فاير فوكس بمسح أسماء تسجيل الدخول وكلمات المرور الخاصة بحسابات المستخدمين والمحفوظة بالمتصفح لمعرفة ما إذا ظهرت فى أى قائمة للاختراقات، وإذا وجد أن هناك حالة اختراق فسيقوم المتصفح بتنبيه المستخدم ومطالبته بتغيير كلمة المرور الخاصة به.

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وعند اكتشاف اختراق بيانات تسجيل الدخول المحفوظة، ستضيف موزيلا رمز التنبيه بجوار ملف تعريف الحساب، وسيؤدي الضغط فوق تسجيل الدخول إلى فتح لوحة فرعية تعرض تنبيهًا بأن "كلمات المرور تسربت أو سُرقت" كجزء من نظام اختراق البيانات.