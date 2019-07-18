شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بتخطوة.. كيف تغير وتزيل أيقونة أى برنامج أو ملف على أجهزة ماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تكون أشكال الأيقونات الخاصة بجهاز ماك غير مميزة قليلًا مما يجعل من الصعب الوصول للبرنامج أو الملف الذى تريده، لكن يمكن أن تتغلب على هذه المشكلة بإتباع تلك الخطوات التى نقدمها لك، والتى تساعدك على تغيير أيقونة أى برنامج أو ملف على جهازك، وطريقة إزالته فى حالة الرغبة بذلك، حسب موقع "بيزنس إينسايدر".

خطوات تغيير الأيقونة:

قم بنسخ الصورة التي تريد استخدامها، عن طريق فتح الصورة ثم اضغط فوق "تعديل" في شريط الأدوات العلوي ثم "تحديد الكل"، ثم انتقل إلى شريط الأدوات العلوي واختر "تعديل" ثم "نسخ".

تغيير رمز الجهاز:1. قم بنسخ أيقونة البرنامج.

2. حدد الملف أو المجلد أو البرنامج الذي تريد تغيير رمزه بالضغط فوقه مرة واحدة.

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3. في شريط الأدوات العلوي، اضغط فوق "ملف" ثم "الحصول على معلومات"، وافتح صفحة "الحصول على معلومات" للملف أو المجلد.

4. اضغط فوق صورة الرمز، ثم اختر "تعديل" متبوعًا بـ "لصق".

خطوات إزالة الأيقونات التى قمت بتغييرها:1. اضغط فوق الملف أو المجلد أو البرنامج داخل Finder.

2. في شريط الأدوات العلوي، حدد "ملف" ثم "الحصول على معلومات".

3. في الجزء العلوي من نافذة المعلومات، اضغط على أيقونة مخصصة، ثم اختر "تعديل" متبوعًا بـ "قص".