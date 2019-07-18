" الارصاد الجوية " : انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة

رضا علي
أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة التي استمرت 48 ساعة، لافتًا الموجة كانت شديدة الحرارة واستمرت لمدة 48 ساعة .
وتابع " عبدالعال " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" أنه من المتوقع حدوث انخفاض في درجات الحرارة بداية من الغد،
حيث تنخفض بنسبة 5 درجات عن اليوم، كما أن نسبة الرطوبة ستكون أيضًا أقل، وان هذا الانخفاض سيستمر حتى يوم الأحد المقبل على الأقل .
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