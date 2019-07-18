شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل يطلق ميزة جديدة لمالكى الدراجات الهوائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر تطبيق خرائط جوجل إضافة ميزة جديدة لمحطات الدراجات، حيث تقدم الشركة تكاملًا جديدًا سيوفر للمستخدمين معلومات حول خدمات مشاركة الدراجة الثابتة مباشرة في التطبيق.
وحسب موقع The verge الأمريكى، وفرت الشركة معلومات حول مكان العثور على محطة مشاركة للدراجات، بالإضافة إلى عدد الدراجات الموجودة، ومعلومات حول الأماكن والمساحات الفارغة لإبقاء الدراجة عن وصول المستخدم لوجهته.
وكانت جوجل قد اختبرت الميزة الجديدة فى مدينة نيويورك بالعالم الماضى على أن تبدأ التوسع فى 23 مدينة أخرى من ضمنهم برشلونة وبرلين وبروكسل وبودابست وشيكاغو ودبلن وهامبورج وهلسنكي وكاوشيونج، بالإضافة إلى لندن ولوس أنجلوس وليون ومدريد ومكسيكو سيتي ومونتريال ومدينة تايبيه الجديدة وريو دي جانيرو ومنطقة خليج سان فرانسيسكو وساو باولو وتورونتو وفيينا ووارسو وزيوريخ.
وكانت جوجل قد أضافت فى ديسمبر الماضى ميزة لتوجيه المستخدمين نحو الدراجات البخارية، قبل أن تقرر إطلاق ميزة الـ" bikesharing" والتى ستكون متوفرة على خرائط جوجل لمستخدمى iOS وأندرويد، فقط للبلاد التى أتييحت لها الخدمة الجديدة، حيث من المقرر أن يتم دعم الميزة لباقى البلاد قريباً.
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