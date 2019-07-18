شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الإعلان عنها.. أخر تطورات التحقيقات مع شركة أمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه "أمازون" تدقيقا شاملا من الاتحاد الأوروبى، حيث تستعد مفوضة الاتحاد الأوروبى لشئون المنافسة "مارجريت فيستاجير" للتحقيق مع الشركة بتهمة الاحتكار.

وستبدأ التحقيقات الرسمية مع أمازون خلال عدة أيام بشكل غير علنى، وهذا يتفق مع ما ألمحت إليه "مارجريت" منذ عدة شهور إلى رغبتها فى تصعيد استفسار أولى حول كيفية استخدام "أمازون" لبيانات المبيعات بطريقة غير عادلة لإضعاف المتاجر الصغيرة، مما قد تؤدى فى النهاية إلى غرامات أو تغيير بالطريقة التى تعمل بها الشركة.

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وقال "يوهانس كلايس" من منظمة المستهلك الأوروبية فى بروكسل، "إذا تم العثور على منصات قوية تستخدم البيانات التى تجمعها للحصول على ميزة تفوق منافسيها، يتحمل كل من المستهلكين والسوق التكلفة".

ويأتى هذا التحقيق فى الوقت الذى تتعرض فيه شركة "كوالكوم" لعقوبة الضخمة الثانية للاتحاد الأوروبى الأسبوع المقبل بسبب ادعاءات تخفيض سعر الرقائق للضغط على منافس أصغر، ويذكر انه تم تغريم شركة تصنيع الرقاقات الأمريكية العام الماضى بسبب احباط الموردين المتنافسين لشركة أبل، وكانت موضوع تدقيق مكافحة الاحتكار بشكل متقطع منذ عام 2005.

وفرضت مارجريت، بالفعل على جوجل غرامات قياسية وأمرت شركة أبل سداد مليارات اليورو من الضرائب المستحقة، من خلال مواجهة الرئيس التنفيذى لشركة أمازون "جيف بيزوس".. وتستمر "مارجريت فيستاجر" بالضغط على الشركات التكنولوجية الكبيرة حتى نهاية ولايتها والتى من المقرر أن تنتهى فى أكتوبر القادم.