شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيسلندا تحاول إعادة أشجار دمرها الفايكنج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت أيسلندا غنية بالغابات قبل أن يتم استعمارها من الفايكنج وتدمير كل شيء، لذا تكافح الحكومة الآن لإعادة تشجير الجزيرة.
ونقلاً عن الموقع الأمريكى Phys، إن استعادة الغابات أكثر صعوبة بسبب المناخ القاسى والبراكين النشطة، التى تغطى التربة دوريًا بالحمم والرماد.
ووفقاً لتقرير نشرته عام 2015 منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “FAO”، تغطى الغابات الآن 0.5 فى المئة فقط من مساحة الجزيرة، مما يعنى نقص الأشجار وعدم وجود أى نباتات لحماية التربة من التآكل وتخزين المياه، مما يؤدى إلى تصحر واسع النطاق على الرغم من الموقع الشمالى البعيد للبلاد.
وساعدت جهود إعادة التشجير منذ خمسينيات القرن العشرين، وخاصة التسعينيات على استعادة بعض المساحات الخضراء والجهود مستمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أيسلندا تحاول إعادة أشجار دمرها الفايكنج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.