شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيسلندا تحاول إعادة أشجار دمرها الفايكنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت أيسلندا غنية بالغابات قبل أن يتم استعمارها من الفايكنج وتدمير كل شيء، لذا تكافح الحكومة الآن لإعادة تشجير الجزيرة.

ونقلاً عن الموقع الأمريكى Phys، إن استعادة الغابات أكثر صعوبة بسبب المناخ القاسى والبراكين النشطة، التى تغطى التربة دوريًا بالحمم والرماد.

ووفقاً لتقرير نشرته عام 2015 منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “FAO”، تغطى الغابات الآن 0.5 فى المئة فقط من مساحة الجزيرة، مما يعنى نقص الأشجار وعدم وجود أى نباتات لحماية التربة من التآكل وتخزين المياه، مما يؤدى إلى تصحر واسع النطاق على الرغم من الموقع الشمالى البعيد للبلاد.

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وساعدت جهود إعادة التشجير منذ خمسينيات القرن العشرين، وخاصة التسعينيات على استعادة بعض المساحات الخضراء والجهود مستمرة.