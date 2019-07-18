أفضل بدائل Photoshop على الإنترنت دون الحاجة لتحميلها

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هناك بحث مستمر عن أفضل بدائل Photoshop عبر الإنترنت، هذا البحث يصل لكون الناس تحاول أن تجد بدائل إما مجانية للبرنامج الرائد للعمل مع الصور وتصميمها أو بدائل أكثر عملية منه وسهلة في الإستخدام بشكل أكبر.

هناك الكثير من البدائل مفتوحة المصدر والبدائل الأسهل والمجانية ولكن هل فكرت في بديل للبرنامج وأداة يمكنك أن تستخدمها دون أن تحتاج إلى تحميلها على جهاز الكومبيوتر الخاص بك؟! وهنا أعني خدمة سحابية توفر بدائل Photoshop جيدة وعملية ويمكن الإعتماد عليها بشكل مستمر في عملك اليومي خاصة ً إن كنت من هواة البرنامج وليس محترفيه.

بدائل Photoshop على الإنترنت Online :

جميع البدائل التي سنذكرها اليوم لن تحتاج لتحميلها على جهاز الكوميبوتر الخاص بك وجزء كبير منها مجاني ولن تحتاج إلى دفع أي مبلغ مالي ليطلب منك شراءه أو الحصول عليه بأي شكل آخر، لن تكون هذه بدائل كاملة وهناك بعض الأعمال المعقدة التي ستطلب منك أن تقوم بتحميل الفوتوشوب وإستخدامه مباشرةً ولكن هذه قصة أخرى تماماً.

قد يبدو هذا البرنامج مألوفاً بعض الشيء وهذا أمر متوقع لأن البرنامج كان يصدر في الماضي متاحاً للتحميل والتثبيت على أجهزة الكومبيوتر من شركة Autodesk كما أنه كان متاح للتحميل على أجهزة الأيفون أو الأندرويد.

يسمح لك البرنامج برفع الصورة مباشرةً على الإنترنت لتتمكن من العمل عليها وتعديلها بسهولة دون الحاجة إلى تثبيت البرنامج على جهازك، ستجد جميع المميزات والأمور الأساسية التي تحتاجها لتقوم بالتعديل على صورك من خلال البرنامج.

يمكنك أن تصل إلى البرنامج من خلال هذه الصفحة .

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هذا البرنامج موجه بشكل أساسي إلى محترفي التعديل على الصور الذي يحتاجون إلى أداة وبرنامج مطابق لما يستخدمونه مع برنامج Photoshop ولكن على الإنترنت بدلاً من تحميله على أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم.

البرنامج مجاني تماماً ويوفر واجهة مطابقة لما تراه مع برنامج photoshop لذا لن تشعر بالكثير من الإختلافات مع هذا البرنامج ويمكنه أن يقوم بتعديل الملفات بصيغة PSD على الإنترنت.

يمكنك الوصول إلى البرنامج من خلال هذا الرابط .

البرنامج مفيد للغاية لمحبي السفر والتعديل بشكل سريع واضافة بعض الالوان وتغييرها على صورهم بشكل سريع دون الحاجة إلى اللجوء لبرامج التعديل المعتادة والعمل بشكل أحترافي أيضاً، البرنامج يتوفر في نسختين مجانية واخرى مدفوعة ولكن المجانية تفقد الكثير من سحر النسخة المدفوعة وجودتها لذا إن قررت إستخدام هذا البرنامج فأنا أنصحك بشراء النسخة المدفوعة.

يمكنك الوصول إلى البرنامج في نسختيه من هنا.