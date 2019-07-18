كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “جوجل” توقف مشروع “اليعسوب” المثير للجدل

متابعة-سنيار: قال نائب رئيس “جوجل” للسياسة العامة، كاران بهاتيا، أن الشركة قد تخلت عن مشروع اليعسوب “Project Dragonfly”.

وظهر المسؤول التنفيذي للتكنولوجيا في جلسة الاستماع في العاصمة واشنطن لمواجهة أسئلة المشرعين حول سياسات محتوى جوجل.

وأخبر كاران بهاتيا السناتور الجمهوري، جوش هاولي، في الجلسة أن جوجل لم تجد أي دليل على تسلل عملاء المخابرات الصينيين إليها وأنها لم تنجز سوى القليل من الأعمال في الصين.

وأكد متحدث باسم الشركة على أن جوجل ليس لديها خطط لإطلاق خدمة بحث في الصين، وأنه لا يوجد عمل يتم تنفيذه في مثل هذا المشروع.

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وبينما أكدت الشركة سابقا أنها تعمل على مشروع يحمل اسم “Dragonfly”، امتنعت عن تقديم أي تفاصيل أخرى حوله، بخلاف القول: إن تطويره يسير على ما يرام، لكنها أوضحت الآن أنها أنهت المشروع ونقلت أعضاء الفريق إلى مشاريع جديدة.