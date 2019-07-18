كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مكبر صوت كروي UB + E2 مع “implosive bass”
متابعة-سنيار: تم إطلاق مكبر صوت كروي جديد عبر Kickstarter هذا الأسبوع في شكل UB + E2، والذي يقول منشئوه إنه يوفر للمستمعين “implosive bass”.
يأتي نظام الصوت 95 ديسيبل مزودا بتقنية Bluetooth 5.0، كوالكوم aptX LL، وبفضل العلبة الكروية غير التقليدية، يتيح UB + E2 للصوت السفر بحرية بزاوية 360 درجة ويمكن دمجه مع مكبر صوت آخر للحصول على صوت ستيريو.
UB + E2 ليست مجرد مكبرات صوت، لكنها عمل فني حطم الصورة النمطية للأنظمة الصوتية الراقية ذات العلبة الرهيبة والمربعة.
مزيج من تصميمه الكروي الفريد، ونظام رد الفعل البصري المتطور والحرفية المتقنة للأحادية هي الصيغة السحرية لاستنساخ الصوت ذو الجودة العالية، والتدريج الصوتي والتصوير الستيريو المستمد من كرة فائقة الصغر وقوية يبلغ قطرها 10 بوصات فقط ووزنها رطلين .
UB + E2 متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 89 دولارا أو ما يقرب من 72 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر نوفمبر 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| مكبر صوت كروي UB + E2 مع “implosive bass” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.