كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مكبر صوت كروي UB + E2 مع “implosive bass”

متابعة-سنيار: تم إطلاق مكبر صوت كروي جديد عبر Kickstarter هذا الأسبوع في شكل UB + E2، والذي يقول منشئوه إنه يوفر للمستمعين “implosive bass”.

يأتي نظام الصوت 95 ديسيبل مزودا بتقنية Bluetooth 5.0، كوالكوم aptX LL، وبفضل العلبة الكروية غير التقليدية، يتيح UB + E2 للصوت السفر بحرية بزاوية 360 درجة ويمكن دمجه مع مكبر صوت آخر للحصول على صوت ستيريو.

UB + E2 ليست مجرد مكبرات صوت، لكنها عمل فني حطم الصورة النمطية للأنظمة الصوتية الراقية ذات العلبة الرهيبة والمربعة.

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مزيج من تصميمه الكروي الفريد، ونظام رد الفعل البصري المتطور والحرفية المتقنة للأحادية هي الصيغة السحرية لاستنساخ الصوت ذو الجودة العالية، والتدريج الصوتي والتصوير الستيريو المستمد من كرة فائقة الصغر وقوية يبلغ قطرها 10 بوصات فقط ووزنها رطلين .

UB + E2 متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 89 دولارا أو ما يقرب من 72 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر نوفمبر 2019.