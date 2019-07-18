شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى اليوم العالمى للإيموجى.. إليك التحديث الجديد على هواتف أندرويد وأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت كل من شركة أبل وجوجل مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية التى سيتم إضافتها إلى الهواتف الذكية فى نهاية هذا العام، وقد أعلنت شركة أبل أولًا عنها ثم بعد ساعات تبعتها شركة جوجل.

وبحسب موقع "techradar" الأمريكى، تتمتع أيقونات أبل بالقليل من التشويش والأشكال ثلاثية الأبعاد، على غرار رسوم الكاريكاتير، بينما كانت الرموز التعبيرية الخاصة بجوجل تبدو مثل الملصقات.

وقد تركزت الرموز التعبيرية هذا العام على التنوع، وإضافة الرموز التى تصور الأشخاص ذوى الإعاقة، والأزواج من جميع الأجناس والأجناس المختلفة.

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ويذكر أن أعلنت شركة أبل أنها ستطلق رموز إيموجى جديدة على أجهزتها فى نهاية العام، على الأرجح مع iOS 13 فى سبتمبر، والآن نعلم أن جوجل أيضًا ستضم رموز إيموجى فى أندرويد Q عندما يتم طرحه فى أغسطس، زيبدو أن جوجل ستفوق على أبل فى إصدار الرموز.