شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم أخبار تكنولوجية شغلت العالم خلال 24 ساعة × 7 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حالة عدم تمكنك من متابعة أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا، نقدم لك جولة سريعة لأهم الأخبار التكنولوجية التى حدثت مؤخرا حول العالم، وفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر" البريطانى..





ادلى "ديفيد ماركوس" رئيس ماسنجرـ شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ واصطدم بسلسلة من النقد والشك من أعضاء مجلس الشيوخ، وكان السيناتور عن ولاية أوهايو "شرود براون" الديمقراطى ينتقد بشكل لا يصدق سجل إنجازات فيس بوك وقدرته على لعب دور فعال فى النظام المالى العالمى.





انتقد مؤسس شركة "Palantir" للتنقيب عن البيانات، شركة جوجل ووصفها بأنها "غير وطنية"، ورد "لونسديل" من جوجل الاتهامات لـ"بيتر تيل" مؤسس شركة "Palantir" قائلا: "الصين قد تسللت إلى الشركة لكنها لم تقدم أى خدمة لهم.





وفى وقت آخر أعلنت "جوجل" عن قرارها النهائى وأوضحت فيه أنها قتلت كل الأفكار والأنباء التى ترددت حول قيامهم بمحرك بحث من أجل الصين، والمعروف داخليا باسم Project Dragonfly .

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من المتوقع ان تبدأ مفوضة المنافسة فى الاتحاد الأوروبى "مارجريت فيستاجير" تحقيقا رسميا فى أمازون خلال عدة أيام، حسبما أفاد موقع "بلومبرج" ومن المحتمل أن يركز التحقيق على كيفية استخدام أمازون للبيانات من البائعين الخارجيين.





صرح "فيس بوك" انه سيتم تنظيم عملة "ليبرا" من قبل السلطات السويسرية، لكن هذا كان بمثابة خبر لتلك السلطات السويسرية، وأفادت تقارير أن سلطة الخصوصية الفيدرالية فى سويسرا قالت انه لا يوجد اتصال بين فيس بوك وأى شخص من جمعية "ليبرا".





دافع "ديف كلارك" نائب رئيس أمازون للعمليات فى جميع أنحاء العالم، عن الشركة ضد الانتقادات الموجهة لسياسة أمازون مع عملها، وقال أن المتظاهرين المناهضين لأمازون يثيرون "ضجة" حول الفوائد التى تقدمها الشركة بالفعل.





غادرت "ميريديث ويتاكر" موظفة جوجل منصبها بعد تنظيمها للاحتجاجات بالشركة، وكتبت فى تدوينة على تويتر أن "جوجل" لم تكن مكانا يمكنها فيه مواصلة عملها حول الذكاء الاصطناعى.