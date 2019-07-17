شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. ناسا تعرض فيديو يستعرض لحظة هبوط أرمسترونج على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أرومسترونج كان قائد مهمة أبولو 11 وطيار المركبة الفضائية التى انطلقت لنقل البشر إلى سطح القمر، وقد تجاوزت تلك المركبة نقطة الهبوط المقصودة بمقدار 4 أميال، وقد تولى أرومسترونج التحكم اليدوى بالمركبة.

وبحسب موقع "بيزنس إينسادر" الأمريكى، قام أرمسترونج بالبحث عن موقع هبوط عشوائى، وفى هذه الأثناء حدث خطأ وانفجرت 5 أجهزة إنذار فى المركبة وتعطل جهاز التوجيه، لكن أرمسترونج قام بإيجاد مكان مناسب للهبوط، وقال أرومسترونج مرتاحًا أخيرًا: "لقد هبط النسر".

على الرغم من أن العالم قد شاهد هذا الحدث على الهواء مباشرة، إلا أن الصور الوحيدة المتداولة للهبوط من الكاميرا المثبتة بالمركبة الفضائية، لكن حجم الصورة وزاوية الكاميرا لا يجعلنا نرى الخطر الذي رآه آرمسترونج.

وفى الذكرى الخمسين للهبوط على القمر ورحلة أبولو، ابتكرت ناسا محاكاة جديدة لرؤية أرمسترونج بهذه اللحظة التاريخية.

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استخدمت ناسا لقطات من مركبة الفضاء Reconnaissance Orbiter LRO التابعة لناسا، وهي مركبة فضائية تدور حول القمر منذ عام 2009، وتراقب وتجمع البيانات وتبحث عن مواقع ذات قيمة علمية للتحقيق فيها لاحقًا.

قام الفريق بمحاكاة آخر 3 دقائق و 7 ثوان من هبوط القمر لمهمة أبولو 11، باستخدام صور عالية الدقة من كاميرات LRO وبيانات التضاريس ومسار هبوط أبولو المعروف.

في بداية الفيديو، يمكنك رؤية فوهة ويست كريتر، التي يبلغ قطرها أكثر من 190 مترًا، تظهر في الأعلى، ثم يقوم ارمسترونج بتوجيه الوحدة مباشرة بعد أن يقرأ التحكم في المهمة الارتفاعات والاتجاهات.

غير أن المحاكاة ليست دقيقة بنسبة 100٪، لأنها تستخدم الصور الملتقطة بعد سنوات عديدة من عام 1969.

وبطبيعة الحال، رأى آرمسترونج فقط الغبار والصخور التي لم يمسها سطح القمر، كما وصفها ألدرين بأنها "خراب رائع".