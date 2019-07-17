تفاصيل اسعار شركة We و باقات الأسعار المختلفة من الشركة

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شركة We او ما يعرف سابقاً بشركة المصرية للإتصالات هي الشركة الأولى فيما يخص مجال الإتصالات في مصر. فهي المتحكمة في كل العروض و الأسعار التي تقدمها كل الشركات. و هي المسئولة عن وجود الإنترنت في مصر من الأساس. للشركة نظم اسعار متعددة و متنوعة سواء فيما يخص الإنترنت الأرضي. او الهواتف المحمولة. هذا الموضوع هو دليلك الكامل حول اسعار و اشتراكات شركة We المختلفة التي يمكنك الإشتراك بها.
روابط شركة We الخاصة بالأنظمة
للهواتف المحمولة
للتليفونات الأرضية
انظمة شركة We للهواتف المحمولة
باقات الإنترنت الشهرية
|السعر
|الباقة
|للاشتراك
|الصلاحية
|10 جنية
|625 ميجا بايتس تصل الى 1250 ميجا بايتس
|*999*10#
|30 يوم
|20 جنية
|1375 ميجا بايتس تصل الى 2750 ميجا بايتس
|*999*20#
|30 يوم
|40 جنية
|3250 ميجا بايتس تصل الى 6500 ميجا بايتس
|*999*40#
|30 يوم
|70 جنية
|6250 ميجا بايتس تصل الى 12500 ميجا بايتس
|*999*70#
|30 يوم
|100 جنية
|10000 ميجا بايتس تصل الى 20000 ميجا بايتس
|*999*100#
|30 يوم
|200 جنية
|23500 ميجا بايتس تصل الى 47000 ميجا بايتس
|*999*200#
|30 يوم
|20 جنية
|1,000 ميجا بايتس
|*999*101#
|30 يوم
تفاصيل الباقات
- على موقع التواصل الإجتماعي (facebook-twitter-instagram-whatsapp-snapchat-google maps-soundcloud-anghami) يتم خصم نصف ميجا بايت لكل 1 ميجا بايت استخدام
- اي استعمال آخر يتم خصم 1 ميجا بايت لكل 1 ميجا بايت استخدام
- يتم ترحيل الميجا بايتس الغير مستخدمة الى الباقة الجديدة
مثال على باقة 10 جنيه
- اذا استهلكت نسبة 100% من الباقة على المواقع المذكورة فإن إجمالي الباقة 1250MB
- اذا استهلكت نسبة 100% من الباقة على مواقع غير المذكورة فإن اجمالي الباقة 625MB
باقات الفيديو
|الباقة
|السعر
|السعة
|الصلاحية
|اليومية
|2 جنيه
|250MB
|24 ساعة
|الأسبوعية
|10 جنيه
|1250MB
|7 ايام
|الشهرية
|25 جنيه
|3500MB
|30 يوم
تفاصيل الباقة
- الباقة تعمل على مواقع youtube و WE TV و Netflix و Shahid.net
- الإستعمال خارج هذه المواقع يتم خصمه من باقة الإنترنت الأساسية
- الباقة تصلح لأن تكون باقة اساسية و اضافية اي انك لا تحتاج باقة انترنت لتشترك بها
- استهلاك 1 ميجا بايت يسحب من الباقة مقدار 1 ميجا بايت ايضاً
الباقات اليومية
|الباقة
|السعة
|السعر
|الصلاحية
|5 جنيه
|315MB
|5 جنيه في اليوم
|24 ساعة
|1 جنيه
|25MB – 50MB
|1 جنيه في اليوم
|24 ساعة
التفاصيل
- الباقة يمكن الاشتراك بها كباقة اساسية او اضافية
- لا يتم ترحيل اي ميجابايتس متبقية عند انتهاء الباقة
- باقة 5 جنيه يمكن استعمالها على كل المواقع
- باقة 1 جنيه تستهلك نصف ميجا بايت لكل 1 ميجا بايت استعمال على مواقع (facebook-twitter-instagram-whatsapp-snapchat-google maps-soundcloud-anghami
- يتم تجديد باقة 1 جنيه تلقائياً
- باقة 5 جنيه لا تتجدد تلقائياً
باقات X
|الباقة
|السعر
|الصلاحية
|باقة X
|20 جنيه
|30 يوم
|باقة X plus
|50 جنيه
|30 يوم
تفاصيل باقة X
- الباقة متاحة كباقة اضافية اي انك تحتاج الى باقة اساسية لتشترك بها
- يمكن استخدام الباقة على المواقع المحددة (facebook browsing – facebook messenger – whatsapp – google maps)
- تشغيل مقاطع فيديو على facebook ليس من ضمن الباقة انما يستهلك من الباقة الأساسية
- مكالمات whatsapp تحسب من ضمن الباقة الأساسية
- الاستهلاك من اي مواقع خارجية يسحب من الباقة الأساسية
- الباقة تتجدد تلقائياً
تفاصيل باقة X Plus
- الباقة متاحة كباقة اضافية اي انك تحتاج الى باقة اساسية لتشترك بها
- يمكن استخدام الباقة على المواقع المحددة (youtube – facebook – facebook messenger – whatsapp – google maps – instagram – twitter – anghami – soundcloud)
- مقاطع فيديو على facebook ضمن الباقة
- الاستهلاك خارج هذه المواقع يستهلك من الباقة الأساسية
- الباقة تتجدد تلقائياً
نظام 12 قرش من شركة We
|الخدمة
|السعر
|الإتصال
|12قرش / الدقيقة
|الإنترنت
|12 قرش / الميجا بايت
|سعر الرسالة لأي موبايل
|12 قرش للرسالة
التفاصيل
- يمكنك الإشتراك بأي باقة انترنت اساسية مع نظام الـ12 قرش
- الرسائل و المكالمات بنفس السعر لأي شبكة
خط اهلاوي
|خط اهلاوي
|اهلاوي 30
|اهلاوي 50
|موبايل انترنت
|1000MB – 2000MB
|2500MB – 5000MB
|دقائق لكل الشبكات
|400 دقيقة
|700 دقيقة
|دقائق لأهلاوي
|مجاناً
|مجاناً
|الصلاحية
|30 يوم
|30 يوم
|السعر
|30 جنيه
|30 جنيه
|كود الإشتراك
|*610*30#
|*610*50#
عرض العملاء الجدد
|عرض ضعف الباقة لأنظمة أهلاوي
|أهلاوي 30
|أهلاوي 50
|اجمالى الموبايل إنترنت
|2,000 MB تصل إلى 4,000 MB
|5,000 MB تصل إلى 10,000 MB
|اجمالى الدقائق لكل الشبكات
|800 لكل الشبكات
|1,400 لكل الشبكات
الباقات الإضافية
|الدقائق
|300 دقيقة لكل الشبكات
|500 دقيقة لشبكة we أرضي وموبايل
|الصلاحية
|30 يوم
|30 يوم
|السعر
|5 جنيه
|5 جنيه
|التجديد
|لا تجدد تلقائيا
|لا تجدد تلقائيا
|كود الأشتراك
|*610*300#
|*610*500#
تفاصيل مهمة
- تطبق سياسة الإستخدام العادل بـ1000 دقيقة على الدقائق لعملاء اهلاوي
- الدقيقة لشبكة We ارضي و موبايل = 1 دقيقة من النظام
- الدقيقة للشبكات الأخرى = 5 دقائق من النظام
- يحصل عملاء النظام على 15 دقيقة هدية عند فوز فريق الأهلي في اي مباراة
- في حالة عدم التجديد ستتم المحاسبة بسعر 15 قرش لأي دقيقة او رسالة او للميجا بايت
نظام كنترول تظبيط
|نظام كنترول تظبيط
|كنترول تظبيط 25
|كنترول تظبيط 40
|كنترول تظبيط 65
|كنترول تظبيط 100
|موبايل إنترنت
|1,000 MB تصل الى 2,000 MB
|MB 2000 تصل الى4,000 MB
|5,000 MB تصل الى10,000 MB
|10,000 MB تصل الى20,000 MB
|دقائق الأساسية
|400
|700
|800
|800
|الصلاحية
|30 يوم
|30 يوم
|30 يوم
|30 يوم
|الاشتراك من الرصيد
|25 جنية
|40 جنية
|65 جنية
|100جنية
|كود الأشتراك
|*660*25#
|*660*40#
|*660*65#
|*660*100#
التفاصيل
- الدقيقة لـ شركة We = 1 دقيقة للموبايل و الارضي
- الدقيقة للشبكات الاخرى = 5 دقائق
- الرسالة لكل الشبكات = 1 رسالة من الباقة
- في حالة التجديد التلقائي يتم ترحيل الميجا بايتس و الدقائق المتبقية الى الشهر الجديد
- استهلاك مواقع (facebook – twitter – instagram – whatsapp – snapchat – google maps – soundcloud – anghami) يستهلك نصف ميجا من الباقة مقابل كل 1 ميجا استخدام
- اي مواقع اخرى فإن استهلاك 1 ميجا بايت = استهلاك 1 ميجا من الباقة
الباقات الإضافية
|الدقائق
|300 دقيقة لكل الشبكات
|الصلاحية
|30 يوم
|السعر
|5 جنيه
|التجديد
|لا تجدد تلقائيا
|كود الأشتراك
|*660*300#
نظام كنترول وحدات
|تفاصيل نظام الكنترول
|كنترول 12
|كنترول 20
|كنترول 30
|كنترول 40
|كنترول 60
|الوحدات الأساسية
|450
|850
|1350
|2000
|3600
|واتساب براحتك
|–
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|رقم مفضل*
|–
|✓
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|✓
|✓
|الإشتراك الشهري
|12 جنيه
|20 جنيه
|30 جنيه
|40 جنيه
|60 جنيه
|الصلاحية
|30 يوم
|30 يوم
|30 يوم
|30 يوم
|30 يوم
|كود الأشتراك
|12#*600*
|20#*600*
|30#*600*
|40#*600*
|60#*600*
التفاصيل
- تكلفة الدقيقة لـ شركة We هي 1 وحدة. لباقي الشركات 5 وحدات
- يمكن اضافة رقم مفضل بالإتصال برقم *600*6#
نظام Indigo من شركة We
|الباقة
|30
|70
|150
|250
|500
|وحدات
|500
|1500
|5000
|10000
|20000
|موبايل انترنت
|1000 ميجا بايت
|5000 ميجا بايت
|10000 ميجا بايت
|15000 ميجا بايت
|35000 ميجا بايت
|رقم مفضل
|10 جنيه
|10 جنيه
|رقم مجاني
|رقم مجاني
|رقم مجاني
|دقائق دولية
|2.99 جنيه / دقيقة
|2.99 جنيه / دقيقة
|2.99 جنيه / دقيقة
|2.99 جنيه / دقيقة
|2.99 جنيه / دقيقة
|دقائق استقبال و تجوال
|2 جنيه / دقيقة
|2 جنيه / دقيقة
|2 جنيه / دقيقة
|2 جنيه / دقيقة
|2 جنيه / دقيقة
التفاصيل
- الدقيقة و الرسالة لنفس الشبكة = 1 وحدة
- الدقيقة و الرسالة لأي شبكة = 5 وحدات
- الميجا بايت = 1 وحدة
- سعر الدقيقة و الرسالة خارج الباقة = 14 قرش
- تطبق سياسة الإستخدام العادل بـ1000 دقيقة للأرقام المفضلة
نظام Indigo للإنترنت المنزلي بسرعة 5 ميجا بايت
|النظام
|150
|250
|500
|الإنترنت المنزلي
|تصل لسرعة 5 ميجا بت
|تصل لسرعة 5 ميجا بت
|تصل لسرعة 5 ميجا بت
|الوحدات
|2000
|7000
|17000
|موبايل انترنت
|5000 ميجا بايت
|10000 ميجا بايت
|30000 ميجا بايت
|ارقام مفضلة
|رقم مجاني
|رقم مجاني
|رقم مجاني
|دقائق دولية
|2.99 جنيه / دقيقة
|2.99 جنيه / دقيقة
|2.99 جنيه / دقيقة
|دقائق استقبال و تجوال
|2 جنيه / دقيقة
|2 جنيه / دقيقة
|2 جنيه / دقيقة
التفاصيل
- الدقيقة و الرسالة لنفس الشبكة = 1 وحدة
- الدقيقة و الرسالة لأي شبكة = 5 وحدات
- الميجا بايت = 1 وحدة
- سعر الدقيقة و الرسالة خارج الباقة = 14 قرش
- تطبق سياسة الإستخدام العادل بـ1000 دقيقة للأرقام المفضلة
نظام Indigo للإنترنت المنزلي بسرعة 15 ميجا بت
|النظام
|250
|500
|انترنت منزلي
|تصل لسرعة 15 ميجا بت
|تصل لسرعة 15 ميجا بت
|الوحدات
|3000 وحدة
|13000 وحدة
|موبايل انترنت
|9000 ميجا بايت
|29000 ميجا بايت
|الأرقام المفضلة
|رقم مجاني
|رقم مجاني
|دقائق دولية
|2.99 جنيه / دقيقة
|2.99 جنيه / دقيقة
|دقائق استقبال و تجوال
|2 جنيه / دقيقة
|2 جنيه / دقيقة
- الدقيقة و الرسالة لنفس الشبكة = 1 وحدة
- الدقيقة و الرسالة لأي شبكة = 5 وحدات
- الميجا بايت = 1 وحدة
- سعر الدقيقة و الرسالة خارج الباقة = 14 قرش
- تطبق سياسة الإستخدام العادل بـ1000 دقيقة للأرقام المفضلة
نظام Indigo Credit limit من شركة We
|النظام
|30
|70
|وحدات
|500
|1500
|موبايل انترنت
|1000 ميجا بايت
|5000 ميجا بايت
|الأرقام المفضلة
|10 جنيه
|10 جنيه
|دقائق دولية
|2.99 جنيه / دقيقة
|2.99 جنيه / دقيقة
|دقائق استقبال و تجوال
|2 جنيه / دقيقة
|2 جنيه / دقيقة
انظمة شركة We للتليفون الأرضي
باقات We Space للإنترنت الأرضي
We space Super
|الحد الأقصى للسرعة هو 30 Mb
|السعات
|140GB
|250GB
|600GB
|السعر
|120 جنيه شهرياً
|210 جنيه شهرياً
|500 جنيه شهرياً
|السرعة بعد انتهاء الباقة
|256Kb
We space Mega
|الحد الأقصى للسرعة 70Mb
|السعات
|250GB
|السعر
|310 جنيه شهرياً
|السرعة بعد انتهاء الباقة
|250Kb
We Space Ultra
|الحد الأقصى للسرعة هو 100Mb
|السعات
|250GB
|600GB
|السعر
|410 جنيه شهرياً
|700 حنيه شهرياً
|السرعة بعد انتهاء الباقة
|256Kb
إشتراك التليفون الأرضي
|باقات WE أرضي
|WE أرضي 20
|WE أرضي 35
|WE أرضي 65
|دقائق لشبكة WE
|120 دقيقة أرضي
|دقائق بلا حدود لشبكة WE
|دقائق بلا حدود لشبكة WE
|دقائق للشبكات الأخرى
|–
|–
|250 دقيقه للشبكات الأخرى
|السعر
|20 جنيه / شهرياَ
|35 جنيه / شهرياَ
|65 جنيه / شهرياَ
|خدمات مضافه
|قيمة الاشتراك تشمل خدمة إظهار رقم الطالب
|اشتراك الخط الأرضي
|قيمة الاشتراك تشمل اشتراك الخط الأرضي
|خدمة الدولي
|تعريفة مميزه 2.99 جنية/دقيقة بالإضافة إلى 1.50 جنيه رسم فتح المكالمه
|نظام دفع الاشتراك
|شهري أو ربع سنوي أو سنوي
التفاصيل
- باقه We أرضي 20 هي النظام الاساسي لاي تعاقد جديد على الخط أرضي وتبلغ قيمة التعاقد على الخط الارضي 150 جنيه شاملة اشتراك الباقة لمدة 3 شهور. (غير شاملة الضرائب)
- قيمة الاشتراك غير شامل الضريبه.
- يمكنك التعاقد على هذه الباقات من خلال جميع منافذ .WE
- دقائق الباقة تستهلك خلال نفس الشهر ولا يتم ترحيلها للشهر التالي.
- تطبق سياسة الاستخدام العادل لباقة We أرضى 35 و باقة We أرضى 65 شهريا ( 2000 دقيقه محلى و 1000 دقيقه محافظات و 500 دقيقه من التليفون الأرضى لشبكة We )
- الدقائق الزائدة عن محتوى الباقه يتم إحتسابها بالتعريفة المطبقه حالياً للأرضي وتضاف قيمتها على الفاتورة التاليه
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المصدر الأصلي : عرفني