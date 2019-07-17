تفاصيل اسعار شركة We و باقات الأسعار المختلفة من الشركة

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شركة We او ما يعرف سابقاً بشركة المصرية للإتصالات هي الشركة الأولى فيما يخص مجال الإتصالات في مصر. فهي المتحكمة في كل العروض و الأسعار التي تقدمها كل الشركات. و هي المسئولة عن وجود الإنترنت في مصر من الأساس. للشركة نظم اسعار متعددة و متنوعة سواء فيما يخص الإنترنت الأرضي. او الهواتف المحمولة. هذا الموضوع هو دليلك الكامل حول اسعار و اشتراكات شركة We المختلفة التي يمكنك الإشتراك بها.

روابط شركة We الخاصة بالأنظمة

للهواتف المحمولة

للتليفونات الأرضية

انظمة شركة We للهواتف المحمولة

باقات الإنترنت الشهرية

السعر الباقة للاشتراك الصلاحية 10 جنية 625 ميجا بايتس تصل الى 1250 ميجا بايتس *999*10# 30 يوم 20 جنية 1375 ميجا بايتس تصل الى 2750 ميجا بايتس *999*20# 30 يوم 40 جنية 3250 ميجا بايتس تصل الى 6500 ميجا بايتس *999*40# 30 يوم 70 جنية 6250 ميجا بايتس تصل الى 12500 ميجا بايتس *999*70# 30 يوم 100 جنية 10000 ميجا بايتس تصل الى 20000 ميجا بايتس *999*100# 30 يوم 200 جنية 23500 ميجا بايتس تصل الى 47000 ميجا بايتس *999*200# 30 يوم 20 جنية 1,000 ميجا بايتس *999*101# 30 يوم

تفاصيل الباقات

على موقع التواصل الإجتماعي (facebook-twitter-instagram-whatsapp-snapchat-google maps-soundcloud-anghami) يتم خصم نصف ميجا بايت لكل 1 ميجا بايت استخدام

اي استعمال آخر يتم خصم 1 ميجا بايت لكل 1 ميجا بايت استخدام

يتم ترحيل الميجا بايتس الغير مستخدمة الى الباقة الجديدة

مثال على باقة 10 جنيه

اذا استهلكت نسبة 100% من الباقة على المواقع المذكورة فإن إجمالي الباقة 1250MB

اذا استهلكت نسبة 100% من الباقة على مواقع غير المذكورة فإن اجمالي الباقة 625MB

باقات الفيديو

الباقة السعر السعة الصلاحية اليومية 2 جنيه 250MB 24 ساعة الأسبوعية 10 جنيه 1250MB 7 ايام الشهرية 25 جنيه 3500MB 30 يوم

تفاصيل الباقة

الباقة تعمل على مواقع youtube و WE TV و Netflix و Shahid.net

الإستعمال خارج هذه المواقع يتم خصمه من باقة الإنترنت الأساسية

الباقة تصلح لأن تكون باقة اساسية و اضافية اي انك لا تحتاج باقة انترنت لتشترك بها

استهلاك 1 ميجا بايت يسحب من الباقة مقدار 1 ميجا بايت ايضاً

الباقات اليومية

الباقة السعة السعر الصلاحية 5 جنيه 315MB 5 جنيه في اليوم 24 ساعة 1 جنيه 25MB – 50MB 1 جنيه في اليوم 24 ساعة

التفاصيل

الباقة يمكن الاشتراك بها كباقة اساسية او اضافية

لا يتم ترحيل اي ميجابايتس متبقية عند انتهاء الباقة

باقة 5 جنيه يمكن استعمالها على كل المواقع

باقة 1 جنيه تستهلك نصف ميجا بايت لكل 1 ميجا بايت استعمال على مواقع (facebook-twitter-instagram-whatsapp-snapchat-google maps-soundcloud-anghami

يتم تجديد باقة 1 جنيه تلقائياً

باقة 5 جنيه لا تتجدد تلقائياً

باقات X

الباقة السعر الصلاحية باقة X 20 جنيه 30 يوم باقة X plus 50 جنيه 30 يوم

تفاصيل باقة X

الباقة متاحة كباقة اضافية اي انك تحتاج الى باقة اساسية لتشترك بها

يمكن استخدام الباقة على المواقع المحددة (facebook browsing – facebook messenger – whatsapp – google maps)

تشغيل مقاطع فيديو على facebook ليس من ضمن الباقة انما يستهلك من الباقة الأساسية

مكالمات whatsapp تحسب من ضمن الباقة الأساسية

الاستهلاك من اي مواقع خارجية يسحب من الباقة الأساسية

الباقة تتجدد تلقائياً

تفاصيل باقة X Plus

الباقة متاحة كباقة اضافية اي انك تحتاج الى باقة اساسية لتشترك بها

يمكن استخدام الباقة على المواقع المحددة (youtube – facebook – facebook messenger – whatsapp – google maps – instagram – twitter – anghami – soundcloud)

مقاطع فيديو على facebook ضمن الباقة

الاستهلاك خارج هذه المواقع يستهلك من الباقة الأساسية

الباقة تتجدد تلقائياً

نظام 12 قرش من شركة We

الخدمة السعر الإتصال 12قرش / الدقيقة الإنترنت 12 قرش / الميجا بايت سعر الرسالة لأي موبايل 12 قرش للرسالة

التفاصيل

يمكنك الإشتراك بأي باقة انترنت اساسية مع نظام الـ12 قرش

الرسائل و المكالمات بنفس السعر لأي شبكة

خط اهلاوي

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خط اهلاوي اهلاوي 30 اهلاوي 50 موبايل انترنت 1000MB – 2000MB 2500MB – 5000MB دقائق لكل الشبكات 400 دقيقة 700 دقيقة دقائق لأهلاوي مجاناً مجاناً الصلاحية 30 يوم 30 يوم السعر 30 جنيه 30 جنيه كود الإشتراك *610*30# *610*50#

عرض العملاء الجدد

عرض ضعف الباقة لأنظمة أهلاوي أهلاوي 30 أهلاوي 50 اجمالى الموبايل إنترنت 2,000 MB تصل إلى 4,000 MB 5,000 MB تصل إلى 10,000 MB اجمالى الدقائق لكل الشبكات 800 لكل الشبكات 1,400 لكل الشبكات

الباقات الإضافية

الدقائق 300 دقيقة لكل الشبكات 500 دقيقة لشبكة we أرضي وموبايل الصلاحية 30 يوم 30 يوم السعر 5 جنيه 5 جنيه التجديد لا تجدد تلقائيا لا تجدد تلقائيا كود الأشتراك *610*300# *610*500#

تفاصيل مهمة

تطبق سياسة الإستخدام العادل بـ1000 دقيقة على الدقائق لعملاء اهلاوي

الدقيقة لشبكة We ارضي و موبايل = 1 دقيقة من النظام

الدقيقة للشبكات الأخرى = 5 دقائق من النظام

يحصل عملاء النظام على 15 دقيقة هدية عند فوز فريق الأهلي في اي مباراة

في حالة عدم التجديد ستتم المحاسبة بسعر 15 قرش لأي دقيقة او رسالة او للميجا بايت

نظام كنترول تظبيط

نظام كنترول تظبيط كنترول تظبيط 25 كنترول تظبيط 40 كنترول تظبيط 65 كنترول تظبيط 100 موبايل إنترنت 1,000 MB تصل الى 2,000 MB MB 2000 تصل الى4,000 MB 5,000 MB تصل الى10,000 MB 10,000 MB تصل الى20,000 MB دقائق الأساسية 400 700 800 800 الصلاحية 30 يوم 30 يوم 30 يوم 30 يوم الاشتراك من الرصيد 25 جنية 40 جنية 65 جنية 100جنية كود الأشتراك *660*25# *660*40# *660*65# *660*100#

التفاصيل

الدقيقة لـ شركة We = 1 دقيقة للموبايل و الارضي

الدقيقة للشبكات الاخرى = 5 دقائق

الرسالة لكل الشبكات = 1 رسالة من الباقة

في حالة التجديد التلقائي يتم ترحيل الميجا بايتس و الدقائق المتبقية الى الشهر الجديد

استهلاك مواقع (facebook – twitter – instagram – whatsapp – snapchat – google maps – soundcloud – anghami) يستهلك نصف ميجا من الباقة مقابل كل 1 ميجا استخدام

اي مواقع اخرى فإن استهلاك 1 ميجا بايت = استهلاك 1 ميجا من الباقة

الباقات الإضافية

الدقائق 300 دقيقة لكل الشبكات الصلاحية 30 يوم السعر 5 جنيه التجديد لا تجدد تلقائيا كود الأشتراك *660*300#

نظام كنترول وحدات

تفاصيل نظام الكنترول كنترول 12 كنترول 20 كنترول 30 كنترول 40 كنترول 60 الوحدات الأساسية 450 850 1350 2000 3600 واتساب براحتك – ✓ ✓ ✓ ✓ رقم مفضل* – ✓ ✓ ✓ ✓ الإشتراك الشهري 12 جنيه 20 جنيه 30 جنيه 40 جنيه 60 جنيه الصلاحية 30 يوم 30 يوم 30 يوم 30 يوم 30 يوم كود الأشتراك 12#*600* 20#*600* 30#*600* 40#*600* 60#*600*

التفاصيل

تكلفة الدقيقة لـ شركة We هي 1 وحدة. لباقي الشركات 5 وحدات

يمكن اضافة رقم مفضل بالإتصال برقم *600*6#

نظام Indigo من شركة We

الباقة 30 70 150 250 500 وحدات 500 1500 5000 10000 20000 موبايل انترنت 1000 ميجا بايت 5000 ميجا بايت 10000 ميجا بايت 15000 ميجا بايت 35000 ميجا بايت رقم مفضل 10 جنيه 10 جنيه رقم مجاني رقم مجاني رقم مجاني دقائق دولية 2.99 جنيه / دقيقة 2.99 جنيه / دقيقة 2.99 جنيه / دقيقة 2.99 جنيه / دقيقة 2.99 جنيه / دقيقة دقائق استقبال و تجوال 2 جنيه / دقيقة 2 جنيه / دقيقة 2 جنيه / دقيقة 2 جنيه / دقيقة 2 جنيه / دقيقة

التفاصيل

الدقيقة و الرسالة لنفس الشبكة = 1 وحدة

الدقيقة و الرسالة لأي شبكة = 5 وحدات

الميجا بايت = 1 وحدة

سعر الدقيقة و الرسالة خارج الباقة = 14 قرش

تطبق سياسة الإستخدام العادل بـ1000 دقيقة للأرقام المفضلة

نظام Indigo للإنترنت المنزلي بسرعة 5 ميجا بايت

النظام 150 250 500 الإنترنت المنزلي تصل لسرعة 5 ميجا بت تصل لسرعة 5 ميجا بت تصل لسرعة 5 ميجا بت الوحدات 2000 7000 17000 موبايل انترنت 5000 ميجا بايت 10000 ميجا بايت 30000 ميجا بايت ارقام مفضلة رقم مجاني رقم مجاني رقم مجاني دقائق دولية 2.99 جنيه / دقيقة 2.99 جنيه / دقيقة 2.99 جنيه / دقيقة دقائق استقبال و تجوال 2 جنيه / دقيقة 2 جنيه / دقيقة 2 جنيه / دقيقة

التفاصيل

الدقيقة و الرسالة لنفس الشبكة = 1 وحدة

الدقيقة و الرسالة لأي شبكة = 5 وحدات

الميجا بايت = 1 وحدة

سعر الدقيقة و الرسالة خارج الباقة = 14 قرش

تطبق سياسة الإستخدام العادل بـ1000 دقيقة للأرقام المفضلة

نظام Indigo للإنترنت المنزلي بسرعة 15 ميجا بت

النظام 250 500 انترنت منزلي تصل لسرعة 15 ميجا بت تصل لسرعة 15 ميجا بت الوحدات 3000 وحدة 13000 وحدة موبايل انترنت 9000 ميجا بايت 29000 ميجا بايت الأرقام المفضلة رقم مجاني رقم مجاني دقائق دولية 2.99 جنيه / دقيقة 2.99 جنيه / دقيقة دقائق استقبال و تجوال 2 جنيه / دقيقة 2 جنيه / دقيقة

الدقيقة و الرسالة لنفس الشبكة = 1 وحدة

الدقيقة و الرسالة لأي شبكة = 5 وحدات

الميجا بايت = 1 وحدة

سعر الدقيقة و الرسالة خارج الباقة = 14 قرش

تطبق سياسة الإستخدام العادل بـ1000 دقيقة للأرقام المفضلة

نظام Indigo Credit limit من شركة We

النظام 30 70 وحدات 500 1500 موبايل انترنت 1000 ميجا بايت 5000 ميجا بايت الأرقام المفضلة 10 جنيه 10 جنيه دقائق دولية 2.99 جنيه / دقيقة 2.99 جنيه / دقيقة دقائق استقبال و تجوال 2 جنيه / دقيقة 2 جنيه / دقيقة

انظمة شركة We للتليفون الأرضي

باقات We Space للإنترنت الأرضي

We space Super

الحد الأقصى للسرعة هو 30 Mb السعات 140GB 250GB 600GB السعر 120 جنيه شهرياً 210 جنيه شهرياً 500 جنيه شهرياً السرعة بعد انتهاء الباقة 256Kb

We space Mega

الحد الأقصى للسرعة 70Mb السعات 250GB السعر 310 جنيه شهرياً السرعة بعد انتهاء الباقة 250Kb

We Space Ultra

الحد الأقصى للسرعة هو 100Mb السعات 250GB 600GB السعر 410 جنيه شهرياً 700 حنيه شهرياً السرعة بعد انتهاء الباقة 256Kb

إشتراك التليفون الأرضي

باقات WE أرضي WE أرضي 20 WE أرضي 35 WE أرضي 65 دقائق لشبكة WE 120 دقيقة أرضي دقائق بلا حدود لشبكة WE دقائق بلا حدود لشبكة WE دقائق للشبكات الأخرى – – 250 دقيقه للشبكات الأخرى السعر 20 جنيه / شهرياَ 35 جنيه / شهرياَ 65 جنيه / شهرياَ خدمات مضافه قيمة الاشتراك تشمل خدمة إظهار رقم الطالب اشتراك الخط الأرضي قيمة الاشتراك تشمل اشتراك الخط الأرضي خدمة الدولي تعريفة مميزه 2.99 جنية/دقيقة بالإضافة إلى 1.50 جنيه رسم فتح المكالمه نظام دفع الاشتراك شهري أو ربع سنوي أو سنوي

التفاصيل

باقه We أرضي 20 هي النظام الاساسي لاي تعاقد جديد على الخط أرضي وتبلغ قيمة التعاقد على الخط الارضي 150 جنيه شاملة اشتراك الباقة لمدة 3 شهور. (غير شاملة الضرائب)

قيمة الاشتراك غير شامل الضريبه.

شامل الضريبه. يمكنك التعاقد على هذه الباقات من خلال جميع منافذ .WE

دقائق الباقة تستهلك خلال نفس الشهر ولا يتم ترحيلها للشهر التالي.

تطبق سياسة الاستخدام العادل لباقة We أرضى 35 و باقة We أرضى 65 شهريا ( 2000 دقيقه محلى و 1000 دقيقه محافظات و 500 دقيقه من التليفون الأرضى لشبكة We )

الدقائق الزائدة عن محتوى الباقه يتم إحتسابها بالتعريفة المطبقه حالياً للأرضي وتضاف قيمتها على الفاتورة التاليه