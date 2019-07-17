تكنولوجيا: هواوي تخطط لدعم إصدارها الأول من أجهزة التلفاز الذكية بنظام تشغيل HONGMENG OS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير بعض التوقعات إلى خطط هواوي للإعلان عن نظام تشغيلها الجديد Hongmeng OS في مؤتمر يعقد في 9 من أغسطس، كما تقدم العملاق الصيني إصدارها الأول من أجهزة التلفاز الذكية بنظام تشغيل Hongmeng OS.

تحرص شركة هواوي على تطوير نظام تشغيل Hongmeng OS ليدعم الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب والعديد من الأجهزة الذكية الأخرى، وفي أحدث التسريبات التي نشرت حول نظام تشغيل هواوي المرتقب، أشير إلى أن هواوي في طريقها لإطلاق إصدارها الأول من أجهزة التلفاز بنظام Hongmeng OS.

ومن المتوقع أن تطلق هواوي إصدارها الأول من أجهزة التلفاز الذكية خلال شهر أغسطس على أن يأتي بعنوان “Smart Screens”.

أيضاً من المتوقع أن يكون مؤتمر هواوي إعلاني فقط عن النموذج الأول من أجهزة التلفاز الذكية من الشركة، بينما ينطلق الإصدار التجاري الأول من أجهزة التلفاز الذكية من هواوي لاحقاً.

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وتشير بعض التسريبات إلى أن هواوي ستقدم تفاصيل جديدة عن نظام تشغيل Hongmeng OS خلال فعاليات مؤتمر شاشتها الذكية القادمة، على أن تستعرض العملاق الصيني مميزات ومهام منصة التشغيل.

يذكر أن الحظر الذي فرض على هواوي من الإدارة الأمريكية مع سحب ترخيص الأندوريد، أدى إلى جذب الكثير من الأضواء لنظام تشغيل هواوي الذي يطور حالياً، والذي سيحدد مستقبل العديد من إصدارات العملاق الصيني القادمة من الأجهزة الذكية.

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